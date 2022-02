Ucraina, colpi di mortaio contro il ministro degli Interni di Kiev: il video-choc dell'atto di guerra dei filorussi

19 febbraio 2022 a

La situazione in Ucraina sta precipitando, in un escalation e una spirale che appaiono ormai inarrestabili. Notizia dell'ultima ora, il fatto che Germania e Francia abbiano suggerito ai loro connazionali di lasciare immediatamente il Paese. L'attacco della Russia di Vladimir Putin, infatti, potrebbe essere imminente, potrebbe avvenire da un momento all'altro. L'appello è arrivato dopo i testi con missili balistici effettuato dalla Russia in mattinata.

Dunque, nel pomeriggio, un nuovo eclatante episodio: dei colpi di mortaio, e parecchi, sono stati esplosi nei pressi dell'area dove era in visita il ministro degli Interni di Kiev, Denys Monastyrsky, che si trovava nei pressi del villaggio di Novo Lugansk, proprio sulla linea del fronte con i separatisti filo-russi. Un atto di guerra, vero e proprio, testimoniato anche da un video diffuso dall'inviato di Repubblica sul lato ucraino della linea del fronte del Donbass: nelle immagini si sente una pioggia di colpi di artiglieria, quelli sparati proprio durante la visita alle truppe del ministro di Kiev insieme a un gruppo di giornalisti internazionali.

La guerra insomma appare imminente, ammesso e non concesso che non la si possa considerare già iniziata. "Noi difenderemo il nostro Paese con o senza partner", ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo alla conferenza di Sicurezza di Monaco. E ancora, ha aggiunto: "Tutti devono capire che non stiamo chiedendo una donazione. Si tratta del vostro contributo alla sicurezza europea e internazionale". E ancora, ha definito l'Ucraina "lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo. Noi non stiamo andando nel panico, abbiamo un atteggiamento solido e coerente e stiamo evitando di cadere in ogni provocazione", ha concluso Zelensky.

