Russia, arriva a Mosca per curarsi i denti e lo spediscono al fronte ucraino

Arrivati in Russia con la speranza di trovare lavoro, sono invece stati spediti al fronte, in guerra con l’Ucraina. Mosca ha infatti reclutato e spedito in prima linea, contro la loro volontà, anche cittadini del Camerun. A riferirlo le autorità militari ucraine che hanno catturato due camerunensi vicino al fronte di Siversk, nella regione di Donetsk.

Stando alle prime informazioni, due cittadini del Camerun erano arrivati in Russia con progetti molto diversi rispetto alla guerra. In particolare, uno avrebbe dovuto lavorare in una fabbrica di shampoo, l’altro avrebbe voluto sottoporsi a cure odontoiatriche. Una notizia però che non stupisce. Negli ultimi 3 anni, è stata segnalata al fronte la presenza di nepalesi e indiani, che hanno inviato anche numerosi appelli video chiedendo di essere rimpatriati dopo un arruolamento contro la loro volontà.