Entra in un supermercato e buca i prodotti con siringhe: "Cosa ha iniettato", la follia di questo avvocato

22 febbraio 2022 a

Ha fatto a dir poco scalpore la storia di Leoaai Elghareeb, avvocato 37enne che è stato arrestato per una condotta a dir poco insolita. L’uomo è infatti entrato in tre supermercati al centro di Londra con un secchio pieno di aghi ipodermici riempiti con il suo sangue: a un certo punto ha estratto gli aghi per iniettare il sangue nei prodotti esposti.

Non contento, l’uomo ha anche iniziato a lanciare delle siringhe contro le persone dentro e fuori i supermercati: ha colpito un medico, che per fortuna non ha riportato ferite importanti. Un gesto folle e con conseguenze pesanti anche dal punto di vista economico, dato che i supermercati hanno dovuto buttar via tutti i loro prodotti a scopo precauzionale, registrando una perdita complessiva di circa mezzo milione di sterline.

Finito in manette, la difesa dell’uomo sostiene che “in senso legale, era pazzo al momento di quegli atti”. Nel frattempo il procuratore Philip Scott ha ricostruito quanto accaduto: “Lungo la strada ha anche lanciato alcune delle siringhe contro le persone dentro e fuori il negozio, e ha colpito un passante per la strada. Dato che è stato inseguito, a causa delle sue azioni, da un susseguirsi di personale di negozio all’interno dei supermercati, ha aggredito uno di loro spingendolo, oltre a lanciare insulti verbali a coloro che lo circondavano”.

