Charlene di Monaco, "si è trasferita a due passi da Alberto": avvistamento a Palazzo, chi è la donna dietro la "misteriosa malattia"

21 febbraio 2022 a

Negli ultimi giorni il principe Alberto ha parlato delle condizioni di salute della moglie Charlene. Quest’ultima continua a rimanere ricoverata in una clinica svizzera, anche se la malattia che l’ha colpita resta sempre un mistero. Rispetto allo scarno comunicato di Natale, stavolta il principe si è sbilanciato un po’ di più parlando con il quotidiano Monaco-Matin: “Charlene sta molto meglio e spero che torni presto nel Principato”.

Di date però non se ne parla nemmeno, quindi la situazione è sempre delicata anche se pare sia in miglioramento. Nel frattempo a Monaco si vocifera che proprio Alberto stia dando qualche grattacapo alla moglie: Nicole Coste, ex hostess congolese con cui il principe ha avuto un figlio (il secondogenito Alexandre, oggi 18enne), negli ultimi mesi è stata vista spesso dalle parti del palazzo di Montecarlo, dove risiede tutta la famiglia reale.

Sebbene Charlene abbia avuto un ruolo importante nel riconoscimento da parte di Alberto di suo figlio, pare che non abbia gradito la vicinanza della Coste, che si è trasferita a Monaco, proprio a due passi da Palazzo. Stando però a quanto riporta il periodico Gala, il principe avrebbe invitato l’ex hostess a tornare a Londra, aiutandola economicamente come ha sempre fatto. La sua partenza potrebbe coincidere col ritorno di Charlene…

