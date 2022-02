Ucraina, il video-choc del soldato: "Mamma, papà...", poi i missili Grad di Vladimir Putin

24 febbraio 2022 a

È tornata la guerra in Europa. Vladimir Putin invade l'Ucraina. Le scene sono apocalittiche. Le truppe di Mosca entrano nel Paese dalla Bielorussia e dalla Crimea. Esplosioni a Kiev e in altre città, la Cnn dà subito conto di centinaia di vittime.

I toni utilizzati dallo zar sono ultimativi: "Puniremo in modo duro chiunque interferirà con la nostra operazione militare. Denazificheremo l'Ucraina", ha affermato il presidente della Russia. In parallelo, crollano le Borse di tutta Europa, tracolla quella di Mosca. L'Europa promette sanzioni, ma appare spiazzata e inerme di fronte all'escalation militari. La Nato assicura: "Proteggeremo gli alleati". Sì, ma come?

E nel frattempo, raccolti dietro all'hashtag #RussiaUkraineConflict, i social si popolano di immagini terrificanti, immagini e video di guerra, filmati che mostrano l'inferno ucraino e quello che sta accadendo sul territorio.

Uno, in particolare, sta colpendo il mondo intero. Si vede un soldato ucraino, il volto teso e ovviamente terrorizzato, il quale si rivolge ai suoi genitori: "Ci hanno sparato con i missili Grad, ma per fortuna siamo tutti vivi. Per ogni evenienza, mamma e papà, vi amo", conclude il giovanissimo ragazzo.

Poi, qui in calce, altre immagini dei jet in azione, dei bombardamenti, dell'inferno di fuoco che Vladimir Putin ha voluto scatenare. Con conseguenze che, ad ora, sono davvero difficili da ipotizzare e immaginare.

