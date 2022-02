Guerra in Ucraina, la diretta: Donetsk, bombe su una scuola. Kiev, tank a 10 km

25 febbraio 2022 a

Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir Putin. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Il piano del nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni.

Ore 9.55 Mosca chiude lo spazio aereo ai britannici

Rappresaglia della Russia, che ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici, o legati al Regno Unito. Lo ha annunciato l’autorità russa per l’aviazione.

Ore 09:02 Donetsk, bombe su una scuola

Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento russo su una scuola a Gorlovka, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Il sindaco della città, Ivan Prikhodko. "Due insegnanti - ha comunicato su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50".

Ore 9.50 "Russi a 10 km da Kiev"

"Le forze russe sono entrate nel distretto di Obolon a Kiev", che si trova a circa dieci chilometri dal centro della capitale ucraina. E’ quanto si legge in un tweet di Kyiv Independent, secondo cui ci sono combattimenti con i militari ucraini e il ministero della Difesa chiede agli abitanti di rimanere in casa.

Ore 9.47 Code infinite

Chi prova a lasciare in auto l’Ucraina diretto in Ungheria o Polonia può stare in coda fino a 15 ore: lo racconta una testimonianza del Guardian. Molte famiglie si mettono in fuga al completo, per separarsi alla frontiera. E molti uomini tornano indietro: il richiamo dei riservisti comprende i maschi fino a 60 anni.

Ore 9.34 -La presa di Chernobyl

"Ieri unità delle forze aviotrasportate russe hanno preso il pieno controllo del territorio nell’area della centrale nucleare di Chernobyl". Lo ha affermato il generale russo, Igor Konashenkov, in dichiarazioni riportate stamani da Sputnik in cui ha parlato di un «accordo con un battaglione distinto a difesa dell’impianto nucleare dell’Ucraina sulla sicurezza congiunta delle unità e del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl».

Ore 08:48 Esplosioni nel centro di Kiev

Due potenti esplosioni udite nel centro di Kiev. "Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici sono appena ripresi", ha scritto su Telegram il ministero dell'Interno Anton Gerashchenko.

Ore 08:06: L'Iran: "Nato, seria minaccia"

Ora ci si mette anche l'Iran. Il presidente Ebrahim Raisi, infatti, nel corso di un colloquio telefonico con il capo di stato russo Vladimir Putin, ha affermato che "un'espansione a est della Nato rappresenta una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza di Paesi indipendenti in varie aree". Lo riporta l'agenzia Irna.

Ore 07:57. Polonia, "a Kiev bombe sulle case"

"Al mattino i russi hanno iniziato a bombardare la città. I droni lanciano bombe sugli edifici residenziali. Le persone stanno morendo. Questo è un ovvio atto di terrore per spezzare il morale, ma c'è un'enorme determinazione a difendere la capitale": questa la testimonianza del presidente della Polonia Andrzej Duda nel corso di un contatto telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel frattempo, si apprende che i tank russi sono sempre più vicini alla capitale.

Ore 7:17: "Russia, 800 vittime"

Secondo quanto affermato il ministero della Difesa di Kiev la Russia ha già perso in Ucraina 800 uomini. Le perdite includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati.

Ore 06:01: Aeroporto bombardato

Intorno alle 6.10 ora locale i russi hanno attaccato, bombardandolo, l'aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell'Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. A confermarlo il capo dell'Aeronautica militare nello scalo.

Ore 04:50 Kiev sotto attacco

Un feroce attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, ma "la difesa aerea della città ha respinto con successo l'assalto". La notizia viene rilanciata dai media locali, i quali precisano anche che i frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali. "Bombardamenti continui e orribili", riferiscono i media"

Ore 3:32 Missili su Kiev

La capitale ucraina è stata colpita da missili da crociera o balistici: lo ha confermato un consigliere del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko. "Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici sono ripresi", ha detto. Una team della Cnn sul campo ha riferito di aver sentito due forti esplosioni nel centro di Kiev e una terza in lontananza.

Ore 00:42 "Ostaggi a Chernobyl"

Gli Usa si dicono "indignati" per le "informazioni credibili" in base alle quali l'esercito russo ha preso in ostaggio dipendenti dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, controllata dalle forze di Mosca. "Questa presa di ostaggi illegale e pericolosa che potrebbe porre fine ai servizi civili di routine necessari per mantenere e proteggere gli impianti di scorie nucleari è ovviamente molto allarmante", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

00:20 Usa, attacco russo potrebbe durare 10-15 giorni

L'invasione russa potrebbe durare 10-15 giorni: è l'ipotesi di alcuni dirigenti americani, i quali tuttavia hanno ammesso che fare previsioni sulla tempistica dell'operazione di Mosca sarebbe una "follia".

