Terre rare, Usa e Ucraina firmano l'accordo: cosa cambia ora

L'accordo "rafforza il partenariato strategico tra le Parti per la ricostruzione e la modernizzazione a lungo termine dell'Ucraina, in risposta alla distruzione su larga scala causata dall'invasione su vasta scala della Russia", si legge. A tal proposito Trump ha dichiarato di aver voluto questo tipo di accordo con l'Ucraina per "avere garanzie" sui soldi spesi per l'assistenza finanziaria e militare a Kiev. Intervenendo al telefono per rispondere alle domande dei cittadini sull'emittente NewsNation, il capo della Casa Bianca ha ribadito anche che gli Stati Uniti hanno inviato "350 miliardi di dollari all'Ucraina". L'Europa, ha continuato, ha dato "100 miliardi di dollari in prestito, mentre noi abbiamo dato molto di più senza alcuna garanzia: quindi abbiamo fatto un accordo, perché non possiamo fare la figura degli stupidi".

Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky - ha proseguito il tycoon - "ho detto che sarebbe stata un'ottima cosa se fossimo riusciti a raggiungere un accordo" sui minerali "e lui lo avesse firmato, perché la Russia è molto più forte". Poi, alla domanda se l'accordo sui minerali avrebbe "inibito" il leader russo Vladimir Putin, Trump ha risposto: "Beh, potrebbe".