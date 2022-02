Ucraina, il civile disarmato contro i carri armati russi a mani nude: il video che sconvolge il mondo

26 febbraio 2022 a

Anche l'Ucraina ha il suo "tankman": un uomo, civile, che si oppone a mani nude ai carri armati degli invasori russi in un video di 22 secondi che ricorda, molto da vicino, quanto accadde nel 1989 in Cina, con il giovane che si oppose ai tank del regime comunista arrivati in piazza Tienanmen per soffocare, nel sangue, la protesta degli studenti.

L'ucraino, disarmato, è in mezzo a una strada che conduce verosimilmente verso la capitale Kiev, assediata nelle ultime ore dalle truppe del presidente russo Vladimir Putin. Sui carri armati in arrivo a tutta velocità sono ben visibili le insegne "Z", usate per il riconoscimento delle truppe ed evitare il fuoco amico. L'uomo si piazza davanti al convoglio, senza paura. I primi carri armati, fortunatamente, lo dribblano evitando di schiacciarlo. Nelle stesse ore, nei sobborghi della Capitale, un altro video mostrava un tank russo schiacciare volontariamente un'auto civile che stava fuggendo nel senso di marcia opposto.

Il civile agita la mano e urla, mentre chi lo riprende con il telefonino assiste in ansia. Una donna invita a "non filmarlo", forse temendo rappresaglie russe. "Incredibilmente coraggioso l'ucraino che tenta di fermare il convoglio militare russo con il suo corpo proprio come successe a piazza Tienanmen", ha commentato il giornalista freelance Henry Langston condividendo la scena su Twitter. "Il Tank man ucraino wow", ha scritto il politico australiano Drew Pavlou. E in Rete ovviamente l'anonimo oppositore è diventato il simbolo della orgogliosa resistenza ucraina.

