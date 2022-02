Ucraina, l'ex presidente Petro Poroshenko imbraccia un kalashnikov: "Putin è pazzo, non ci conquisterà mai"

26 febbraio 2022 a

In Ucraina, dopo l'invasione russa, in molti si sono armati per difendere se stessi e il Paese. Tra questi c'è anche l’ex presidente Petro Poroshenko. Durante un'intervista con la Cnn, infatti, ha mostrato un kalashnikov e ha detto: "Putin è pazzo, non ci conquisterà mai, noi ucraini siamo un popolo libero con un futuro europeo". L'ex leader, eletto come presidente nel maggio 2014, si mostra circondato da diversi uomini in tenuta mimetica per le strade di Kiev.

Molti in Ucraina sarebbero scesi in campo per contrastare il nemico, con l'obiettivo di difendere il Paese a oltranza. Il problema, però, è che mancano gli strumenti per la difesa. "Ci sono lunghe file di persone che si vogliono arruolare ma non abbiamo abbastanza armi. Sono persone normali, spesso non hanno mai combattuto, e sono in fila per unirsi a noi. È estremamente toccante, una grande dimostrazione di quanto il popolo ucraino odi Putin e sia contro l’aggressione russa", ha spiegato Poroshenko.

L'ex presidente poi ha continuato: "Questo è un kalashnikov corto - ha detto mostrando l'arma alle telecamere -. Ne abbiamo quattro per i trecento uomini della difesa territoriale, abbiamo un paio di pistole automatiche, più o meno è tutto qui. Non abbiamo artiglieria pesante, non abbiamo carri armati, ci siamo organizzati solo un paio di giorni fa". Infine ha lanciato un appello all'Occidente, "È importante che voi siate con noi", e ha auspicato sanzioni severissime, come l’espulsione della Russia dallo Swift.

