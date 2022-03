Kharkiv, missile colpisce il palazzo del governo: raso al suolo, strage di civili

01 marzo 2022 a

Un missile ha colpito il palazzo del governo di Kharkiv, città a est dell'Ucraina, la seconda più popolosa dopo la capitale Kiev. L'offensiva russa aumenta di intensità col passare dei giorni. Kharkiv era stata bombardata anche ieri, mentre erano in corso i negoziati tra le due delegazioni in guerra, e nelle esplosioni sarebbe morta una dozzina di persone. Altre cento sarebbero rimaste ferite. Questa mattina, come riportano i media locali, il nuovo attacco.

Il Kyiv Independent, uno dei principali quotidiani del Paese, ha pubblicato un video su Twitter che mostra chiaramente il missile che va a schiantarsi contro la sede del governo regionale, in piazza Libertà. In quel momento, tra l'altro, come mostrano le immagini, diverse macchine civili erano in transito proprio nella zona interessata dall'esplosione. La deflagrazione sarebbe stata così potente da danneggiare anche edifici distanti decine di metri. L'attacco avrebbe avuto un obiettivo preciso. A quanto pare, come riporta il Guardian citato da Fanpage, i russi volevano far fuori il governatore di Kharkiv e tutta la sua squadra, che insieme stanno guidando la resistenza in città.

L'aggressione è stata commentata su Twitter dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: "Missili russi attaccano la centrale Piazza della Libertà e i quartieri residenziali di Kharkiv. Putin non è in grado di abbattere l'Ucraina. Commette più crimini di guerra per rabbia, uccide civili innocenti. Il mondo può e deve fare di più. Bisogna fare pressione, isolare completamente la Russia". Il governatore Oleg Synegubov invece ha detto: "Attacchi di questo tipo sono un genocidio contro il popolo ucraino, crimini di guerra contro la popolazione civile". Secondo il sito Euromaidan, 11 persone sarebbero morte e altre 40 sarebbero rimaste ferite dopo il lancio del missile.

