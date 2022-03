Ucraina, morto il top-gun Oksanchenko: il gesto eroico contro i russi con cui si è ammazzato

01 marzo 2022 a

È morto in un combattimento aereo ll colonnello ucraino Oleksandr Oksanchenko, uno dei migliori top gun al mondo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha conferito al soldato il titolo di eroe dell'Ucraina, alla memoria. Oksanchenko è morto in battaglia, deviando gli aerei nemici. "Il colonnello Oleksandr Oksanchenko, ora eroe dell'Ucraina, è morto in una battaglia aerea, distraendo gli aerei nemici. È un dolore che non abbia ricevuto il titolo di eroe dell'Ucraina mentre era vita, perché ne valeva la pena. Per noi sarà un eroe per sempre. Per sempre vivo", ha scritto Lana Borisova su Facebook. Il colonnello, con più di duemila ore di volo, era considerato tra gli elementi più valorosi a livello internazionale.

Oksanchenko si era ritirato nel 2018, ma ha continuato a prestare servizio come consulente e formatore. Era considerato uno dei migliori piloti di spettacoli aerei al mondo. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, era in pensione, ma è tornato volontariamente in battaglia, morendo in un gesto eroico.

Una storia che ha commosso il popolo ucraina alle prese con l'invasione dell'esercito russo via terra e via cielo. Sotto le bombe e alle prese con una guerra nel cuore dell'Europa.

