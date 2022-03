Regina Elisabetta? "Tornata a lavoro, ma...": incubo-Covid, girano strane voci a Buckingham Palce

01 marzo 2022 a

La Regina Elisabetta è tornata al lavoro dopo nove giorni. Lo ha comunicato l’ufficio stampa di Buckingham Palace, che però non ha chiarito alcuni dettagli di fondamentale importanza: non è infatti stato reso noto se la sovrana si è negativizzata o se è ancora positiva al Covid. Non è neanche dato sapere quali sono le sue condizioni: evidentemente si sente meglio per essere tornata al lavoro, ma non ci sono conferme in questo senso.

Non si sa quindi se la regina Elisabetta sia risultata negativa a un nuovo tampone né se i sintomi siano completamente scomparsi. D’altronde a Palazzo c’è stata grande riservatezza sulla positività della sovrana, che è anche passata in secondo piano dato che è poi scoppiata la guerra in Ucraina, con Vladimir Putin che ha lanciato l’offensiva russa ormai una settimana fa. La cosa più importante però è che la regina Elisabetta pare che sia in ripresa, altrimenti i medici non le avrebbero permesso di riprendere i suoi impegni istituzionali quotidiani.

Inoltre la sovrana è osservata minuto per minuto ormai da mesi, con lo scopo di consentirle di arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili all’appuntamento del prossimo giugno, quando si celebreranno i 70 anni del suo regno. Intanto però a Buckingham Palace hanno altre preoccupazioni: non solo la positività della regina Elisabetta, ma anche l’apprensione per quanto sta accadendo in Ucraina.

