Ucraina, lo sconvolgente video del soldato russo ucraino: Vladimir Putin cosa dice?

03 marzo 2022 a

Sono giovani e spesso inconsapevoli di quello a cui stanno andando incontro i soldati mandati da Vladimir Putin in Ucraina. A confermarlo un video che sta facendo in queste ore il giro della rete. Nel filmato, registrato da un cittadino ucraino, si vede un militare dell'esercito russo piangere dopo essere stato catturato. Qui alcuni ucraini gli offrono da mangiare e lo aiutano a parlare al telefono con la madre. Al suo fianco c'è anche una donna che tenta di calmarlo, offrendogli il suo cellulare per comunicare con la madre in Russia. Intanto si sente una voce fuori campo dire: "Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui".

E ancora: "Hanno mappe vecchie, si sono persi". Come lui un altro giovane è stato preso e ha confessato di pensare fosse una guerra lampo. "Il secondo giorno - ha detto parlando del momento in cui è stato catturato - abbiamo rotto la macchina, la colonna è passata nessuno ci ha aiutato, c'è stata un'esplosione, siamo scappati nel bosco, siamo nascosti in bosco".

Poi il quarto giorno "abbiamo incontrato l'equipaggio di difesa territoriale abbiamo cercato di nasconderci nel bosco, ci hanno raggiunti. Si sono offerti di consegnare le armi, hanno promesso di non toccarci. Abbiamo consegnato volontariamente le armi, ci siamo arresi in cattività". E da quel giorno è a fianco dell'Ucraina alle prese con l'invasione di Putin.

