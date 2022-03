Charlene di Monaco, le indiscrezioni su lei e Charles Leclerc: "Pare che a Monaco...", hai capito il ferrarista?

03 marzo 2022 a

a

a

Charlene di Monaco si trova ricoverata in una clinica specializzata svizzera ormai da mesi. Le voci riguardo al suo ritorno nel Principato di Monaco si rincorrono incessantemente, ma ancora non vi sono certezze. L’ultima dichiarazione ufficiale del marito Alberto fa credere che Charlene sia in miglioramento, ma non ancora pronta a tornare al fianco dei suoi figli.

"Controllata a vista da due guardie del corpo". Orrore in clinica, le ultima voci su Charlene di Monaco

Gli interventi a cui si è sottoposta in Sudafrica hanno indebolito il suo sistema immunitario e ad oggi non è certo di cosa stia soffrendo Charlene. I gemelli Gabriella e Jacques non vedono l’ora di riabbracciarla, dato che al momento sono le sorelle di Alberto a prendersi cura di loro, ma anche i suddetti non vedono l’ora di accogliere nuovamente la principessa agli eventi reali. A questo proposito, sta circolando un’indiscrezione piuttosto importante: Charlene potrebbe tornare a Monaco in occasione del Gran Premio di Formula 1.

"Dove ha deciso di trasferirsi coi figli". Charlene non torna più a Monaco? Lo sfregio definitivo ad Alberto

Sul circuito cittadino di Montecarlo si correrà nel weekend del 28-29 maggio: come sempre si tratterà di un evento molto atteso e significativo per la vita sociale dei sudditi e della stessa famiglia reale. Charlene è sempre stata presente e tra l’altro vanta un ottimo rapporto con il monegasco Charles Leclerc, pilota della Ferrari.

"Sono molto lieta...". Charlene di Monaco rompe il silenzio, le prime parole dalla clinica: che schiaffo al principe Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.