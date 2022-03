Ucraina, la diretta della guerra: attacco russo alla centrale nucleare, ore di terrore. Zelensky, tre attentati

04 marzo 2022 a

Nono giorno di guerra in Ucraina, quello del terrore nucleare, scatenato dagli attacchi russi in corrispondenza della centrale di Zaporizhzhia, la seconda più grande di Europa. Le forze di Vladimir Putin hanno intensificato gli attacchi su ogni fronte. Kiev quasi in stato di assedio, i volontari hanno creato barricate in ogni punto possibile. A Mariupol ci sono 400mila civili in trappola: città distrutta, senza più acqua e riscaldamento. I negoziati della vigili, di fatto, infruttuosi, se non per i corridoi umanitari per consentire ai civili di lasciare le città in assedio.

Ore 5.50: Centrale nucleare, situazione sotto controllo

Il dipartimento dell’Energia e alcuni esperti hanno ridimensionato l’allarme per l’incendio divampato presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, attaccata dalle truppe russe. Secondo l’Aiea, l’incendio non ha coinvolto le strutture principali della centrale. La American Nuclear Society ha dichiarato, sulla base delle immagini e delle informazioni disponibili, che "la reale minaccia per le vite degli ucraini continua ad essere l’invasione e il bombardamento del Paese da parte della Russia.

Ore 4.54: NYP, Zelensky e gli attentati

Volodymyr Zelensky sarebbe sopravvissuto ad almeno tre tentati omicidi la scorsa settimana, almeno stando a quanto rivela il New York Post, che cita il britannico Times. Dietro a due tentativi di uccidere il presidente ucraino il Wagner Group, ossia mercenari paramilitari al soldo del Cremlino. L’altro tentativo sarebbe stato effettuato dal commando di ceceni, che Kiev afferma di aver eliminato. Secondo quanto riferito dal Time, ci sono più di 400 componenti del Wagner Group a Kiev, dove si sono infiltrati con una `kill list´ di 24 nomi.

Ore 4.30: L’Aiea: strutture essenziali della centrale non sono compromesse

Le strutture essenziali della centrale nucleare di Zaporizhzhia, colpita e in fiamme dopo alcuni colpi esplosi dall'esercito russo nel sud dell’Ucraina, "non sono state compromesse dall’incendio e che il personale dell’impianto sta prendendo misure per la sua messa in sicurezza": questa la rassicurazione dell’Aiea, l’Agenzia Onu per l’energia atomica in un comunicato su Twitter.

Ore 3.57: Russi intorno intorno alla centrale

Dopo l'attacco che ha causato l'incendio nelle centrale di Zaporizhzhia, fonti ucraine segnalano e monitorano sui social movimenti di truppe russe per consolidare le posizioni intorno allo stabilimento.

Ore 3.12: La centrale nucleare messa in sicurezza

La conferma arriva dalla tv ucraina "24", che come fonte cita il direttore dell'impianto. Secondo quanto emerso, l'incendio ha colpito un'area esterna al perimetro della centrale e le bombe hanno colpito un edificio dello stabilimento e un laboratorio.

Ore 2.30: Kiev, colpita unità della centrale nucleare Zaporizhzhia

L'unità 1 della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata colpita: lo ha dichiarato il portavoce della centrale, Andrei Tuz, citato da vari media, fra cui l'agenzia Bloomberg.

Ore 1.48: Kiev: "10 volte peggio di Chernobyl"

Le forze al soldo di Vlaidimir Putin stanno "colpendo Zaporizhazhia, la maggiore centrale nucleare in Europa. Ci sono già fiamme. Se dovesse esplodere, sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl. La Russia deve immediatamente cessare il fuoco, consentire ai pompieri" di intervenire e "creare una zona di sicurezza". Così il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in un cinguettio su Twitter. Un funzionario del governo ha detto all’Associated Press che sono stati rilevati livelli elevati di radiazioni vicino al sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che fornisce circa il 25% della produzione di energia del paese.

Ore 1:10: Fiamme alla centrale

La centrale nucleare Zaporizhzhia, nei pressi della città di Enerhodar, in Ucraina, sarebbe in fiamme in seguito agli attacchi delle truppe russe. Lo riferisce il sindaco di Enerhodar, Dmitry Orlov, e la notizia è rilanciata anche da fonti non ufficiali su Twitter. La centrale Zaporizhzhia è la più grande in Europa.

Ore 0.35 - Kiev, barricate in città

In vari punti del centro della capitale ucraina sono stati installati dispositivi di sbarramento anticarro, con l’obiettivo di bloccare l’avanzata dei veicoli militari russi. Ne dà notizia il sito `The Kyiv Independent´, postando anche alcune foto di sbarramenti stradali posizionati nell’area della centrale Piazza Indipendenza. Il serpentone di mezzi militari russi si fa infatti sempre più vicino.

