Mikhail Watford, la morte "inspiegabile" dell'oligarca russo a Londra: "Mentre Putin attaccava l'Ucraina...". Pista inquietante

04 marzo 2022 a

a

a

Giallo nel Regno Unito, dove un oligarca di origini ucraine, Mikhail Watford, è deceduto a 66 anni in circostanze sospette lunedì scorso. La polizia ha fatto sapere che sarebbe morto in maniera "inspiegabile". Lo riporta il Daily Mail. Il suo corpo è stato trovato nel garage della sua esclusiva magione, nella campagna inglese del Surrey. Lascia una moglie di origine estone e tre figli.

"Lei in lacrime, lui furibondo. E...". Sanit Moritz, la sconvolgente testimonianza sull'oligarca russo al ristorante

Watford ha iniziato ad arricchirsi grazie al lavoro nel settore dell’energia nell’Unione sovietica, poi ha creato un vero e proprio impero immobiliare in Gran Bretagna. La guerra in Ucraina, comunque, non lo aveva danneggiato dal punto di vista economico, visto che le sanzioni applicate ad altri oligarchi non lo riguardavano. Il suo nome non appariva nella lista dei "puniti" da parte del governo britannico.

Il "commerciante di giocattoli" Roman Abramovich: il mistero dell'oligarca, quell'enorme "buco nero" nel suo passato

L'elenco degli oligarchi sanzionati, tra l'altro, stando a quanto annunciato dal premier Boris Johnson, molto presto si allungherà. Tornando al caso Watford, il tabloid inglese Sun ha riportato la voce di un amico di famiglia secondo cui lo stato mentale dell'oligarca sarebbe stato travolto in maniera violenta e pesante dal conflitto scoppiato in Ucraina. In ogni caso, il fatto che la sua morte sia avvenuta contemporaneamente a quanto sta succedendo a Kiev non sarebbe considerato come una coincidenza.

"Tregua temporanea" ma continuano a piovere missili. Ucraina, perché Putin non si fermerà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.