Ucraina, la diretta della guerra: intelligence britannica, "4 città circondate, dove punta l'esercito di Putin". Escalation militare fuori controllo

05 marzo 2022 a

a

a

Decimo giorno di guerra in Ucraina. L'esercito russo stringe il cerchio sulla capitale Kiev ma l'offensiva più violenta è ancora a Sud. Resiste Odessa, mentre l'assedio a Mariupol è violentissimo. Il sindaco denuncia attacchi "spietati". Dopo la tragedia sfiorata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ora sotto controllo russo, gli occhi del mondo sono sulle altre centrali atomiche del Paese, snodi-chiave per controllare l'Ucraina sul piano dell'energia e causa di possibili incidenti devastanti. L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha fatto sapere che nel mirino dei russi ci sarebbe un'altra centrale nucleare. Sul piano delle trattative, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insiste affinché la Nato crei una no-fly zone accusando l'Occidente che vi si oppone di essere responsabile delle morti, tra cui si contano ormai anche molti bambini. Il suo consigliere Mikhaylo Podoliak fa sapere che i negoziati con Mosca "non saranno facili ma ci saranno". Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dice a Sky News Arabia che "l'operazione" come Mosca definisce l'invasione, non punta a dividere l'Ucraina ma a trasformarla in un'area "smilitarizzata e libera dall'ideologia neonazista".





Ore 8.32: "Profughi, ora rischia a Moldavia"

"La crisi dell'Ucraina è una delle più importanti del dopoguerra, cresce a una velocità impressionante e parte dall'Europa per approdare in Europa": è l'allarme lanciato dall'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, in un'intervista a La Repubblica. Per Grandi è "un momento unico e storico per il nostro continente" perché "neppure gli spostamenti causati dalla guerra in Jugoslavia avevano raggiunto queste dimensioni". "Sono appena arrivato a Palanca, la frontiera tra la Moldavia e l'Ucraina, e vedo un afflusso impressionante, una valanga umana che entra ed esce dalla dogana ogni minuto", ha riferito l'Alto commissario. Quelle che stanno arrivando "sono le famiglie che hanno risorse e conoscenze in Europa, i problemi veri arriveranno in seguito, se altre città saranno bombardate", ha sottolineato Grandi, "vedremo, allora, uscire persone che hanno meno soldi e legami e dovranno fermarsi nei Paesi di confine rischiando di far salire le tensioni". "La Moldavia è un Paese fragile, esposto, fuori dalla Ue e dalla Nato", ha osservato, "tre milioni di abitanti hanno visto oltre centomila ucraini varcare le loro frontiere. E' davvero difficile gestire la situazione per loro, dobbiamo aiutarli molto. E se i russi dovessero sfondare a Odessa, cinquanta chilometri da qui, il porto naturale dei moldavi, allora l'esodo verso la Moldavia diventerebbe drammatico".

Ore 8.21: Borrell, "se vince Putin nessuno al sicuro"

"Nella settimana trascorsa dall'invasione russa, abbiamo assistito alla tanto attesa nascita di un'Europa geopolitica", cosa che è "uno sviluppo positivo, ma c'è ancora molto da fare" a partire dal fatto di "prepararci a sostenere l'Ucraina e il suo popolo nel lungo periodo, per il loro bene e per il nostro. Non ci sarebbe sicurezza per nessuno se consentissimo a Putin di vincere. Se non vi fossero più regole, saremmo tutti in pericolo. Per questo dobbiamo far sì che sopravviva un'Ucraina libera". Lo scrive Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, in una lettera a Repubblica precisando che "a questo scopo, dobbiamo mantenere uno spiraglio affinché la Russia ritorni alla ragione e si possa ristabilire la pace".

Ore 8.20: "Kharkiv, Chernihiv, Mariupol e Sumy circondate"

L'intensità degli attacchi aerei e via terra delle forze russe in Ucraina è diminuito nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nell'aggiornamento del mattino dell'intelligence britannica pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. Nel rapporto si citano le città di Kharkiv, Chernihiv, Mariupol e Sumy, indicandole come "tutte" in procinto o già "circondate dalle forze russe". Il ministero della Difesa britannico aggiunge che "le forze russe stanno probabilmente avanzando verso la città portuale meridionale di Mykolaiv. C'è una possibilità realistica che alcune forze tenteranno di aggirare la città per concentrarsi sull'avanzata verso Odessa".



Ore 7.40: Mosca, "Cessate il fuoco per i corridoi umanitari"

Mosca ha dato il suo via libera a un cessate il fuoco, a partire dalle 9 locali, per aprire corridoi umanitari per i cittadini di Mariupol e Volnovakha, città sotto assedio russo.

Ore 7.24: Sanzioni, sì anche da Singapore

Singapore ha annunciato che imporrà delle sanzioni contro la Russia per esprimere il dissenso delle autorità del Paese asiatico contro l'invasione dell'Ucraina. Come annunciato dal governo, Singapore - un centro finanziario internazionale - imporrà dei controlli sulle esportazioni e limiti finanziari mirati ad alcune banche russe, oltre a delle restrizioni alle transazioni in criptovaluta e vietera' alle istituzioni finanziarie di fornire servizi che potrebbero sostenere le attività della Banca centrale russa. Il ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan, rivolgendosi al Parlamento nei giorni scorsi, ha fatto sapere che Singapore avrebbe inteso "agire di concerto con molti altri Paesi che la pensano allo stesso modo per imporre sanzioni e restrizioni adeguate contro la Russia".

Ore 7.21: Boris Johnson, "Putin come Milosevic"

"C'è una profonda analogia tra il comportamento di Putin e quello di Slobodan Milosevic in Serbia negli anni 90. Entrambi al potere per molto tempo, sempre più autocratici, con una causa nazionalista per cementare la loro posizione. È questo l'incubo che ora abbiamo davanti. Ma sta alla Corte trovare le prove di munizioni illegali, cluster bomb, bombe termobariche" dice il premier britannico Boris Johnson in un'intervista a Repubblica, Die Welt ed El País aggiungendo di non aver "mai visto una differenza così netta tra bene e male in vita mia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.