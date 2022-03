Ucraina, troupe di Sky News crivellata di proiettili: in diretta, le immagini terrificanti dall'auto

05 marzo 2022 a

“Siamo stati fortunati, centinaia di ucraini invece no”. Così Stuart Ramsay, inviato di Sky News, ha commentato l’agguato di cui è stato vittima insieme al suo operatore mentre si trovava alle porte di Kiev, la capitale dell’Ucraina che è uno dei principali obiettivi dell’offensiva russa ordinata da Vladimir Putin. Al pari dei civili, neanche i giornalisti sono al sicuro: una troupe britannica di Sky News ha filmato in diretta l’agguato subìto.

L’automobile dell’inviato e del suo cameraman è stata crivellata di proiettili: Stuart Ramsey ha riportato delle lievi ferite alla schiena, mentre Richie Mocker è stato raggiunto da due proiettili ma per fortuna all’altezza del giubbotto antiproiettile. Il filmato girato in quei drammatici e concitati momenti è tutto in soggettiva: la camera punta a terra all’interno dell’auto, con la troupe di Sky News che ovviamente pensa soprattutto a ripararsi dai proiettili, dopo aver invano cercato di uscire dall’auto e di scappare.

Fortunatamente nessun altro giornalista è rimasto ferito nell’imboscata: la troupe britannica è stata subito evacuata e riportata nel Regno Unito. Il filmato che ha diffuso è brutale: si sentono gli spari e i proiettili che bucano l’auto, dopodiché i quattro occupanti escono dalla macchina con giubbotti ed elmetti in testa e si mettono al riparo.

