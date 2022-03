Vladimir Putin, testimonianza-choc dell'ex giornalista Bbc: "Fu straordinario. Quando lo ho intervistato...", chi è veramente lo zar

07 marzo 2022 a

Che Putin sia impazzito sono in molti a pensarlo. Adesso lo sostiene anche uno che lo zar lo ha visto da vicino: Andrew Marr, giornalista britannico e intervistatore di punta della Bbc. "E' uno degli uomini piu' intelligenti che abbia mai intervistato, ma oggi appare impazzito", ha detto. Il conduttore, come riporta l'Ansa, spesso ha avuto a che fare con personalità nazionali e internazionali per il suo talk-show politico domenicale, record di ascolti. Anche se nei mesi scorsi ha deciso di lasciare la tv pubblica dopo oltre 20 anni di carriera per dedicarsi a un giornalismo più di opinione.

Pur non trovandosi d'accordo con Putin sotto molti punti di vista, il giornalista ha raccontato di esserne rimasto comunque molto colpito dopo l'intervista del 2014: "Fu straordinario, con la sua famosa freddezza, quello sguardo di ghiaccio di cui molti parlano. Devo dire che, ascoltandolo, mi fece l'impressione di uno degli uomini più intelligenti che abbia mai intervistato".

Adesso, però, con l'invasione dell'Ucraina le cose sarebbero cambiate: "Potrebbe non essere più così". Marr poi ha aggiunto: "Negli ultimi 50 anni ci è capitato come Paese di dover affrontare leader impazziti, della cui stabilità mentale non eravamo più sicuri, o di affrontare minacce nucleari. Ma mai di affrontare le due cose insieme". Secondo lui, inoltre, "Putin è davvero in difficoltà a Kiev. La sua macchina da guerra non pare così guerriera e, francamente, cosa gli resta se non le armi atomiche?".

