Ucraina, le notizie in diretta. Mosca minaccia di fermare subito il gas. Baltico, tensione tra fregate Usa e russe. Sumy, strage di bambini

08 marzo 2022 a

a

a

Tredicesimo giorno di guerra in Ucraina, con Kiev che si prepara al peggio: inizia l'assedio, i tank entrano nella capitale. I negoziati, per ora, non portano risultati tangibili. Il conflitto sta espandendosi anche a Odessa. Continua la strage dei civili, colpiti ancora i corridoi umanitari. Cresce la tensione internazionale, con minacce reciproche tra Europa e Russia e tra Usa e Russia. Il nodo del gas.

Ore 6.50 Evacuazione civili, si ritenta

La Russia ha garantito che dalle 10 ora locale i civili potranno lsaciare l'Ucraina senza essere bombardati né colpiti da raffiche di mitra. La Russia si dice «pronta» a un cessate il fuoco dalle "ore 10 di Mosca". Le città indicate per le evacuazioni sono Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. POca la fiducia degli ucraini sui corridoi umanitari, già usati due volte dai russi come trappola per fare strage di civili

Ore 6.10 Russia minaccia di fermare forniture gas

La Russia chiude subito i rubinetti del gas? Il vice primo ministro della Russia Aleksandr Novak ha avvertito che Mosca potrebbe decidere di tagliare le forniture di gas naturale all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1: "In relazione alle accuse infondate ai danni della Russia per la crisi energetica in Europa e all’imposizione di un divieto al Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di assumere decisioni corrispondenti e imporre un embargo al gas inviato attraverso il gasdotto Nord Stream 1", ha affermato minaccioso Novak, precisando che al momento la Russia "non ha assunto tale decisione".

Ore 5.23 Sumy, la strage dei bambini.

Orrore a Sumy. Ci sarebbero bambini tra le vittime degli attacchi aerei sulla città ucraina. Ad attaccare jet russi. Lo denuncia il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytsky, in un video postato su Facebook. "Purtroppo ci sono bambini tra le vittime", ha detto. Nel bombardamento più di dieci persone sono rimaste uccise.

Ore 4.20 Parigi, molotov contro casa della cultura russa

Una molotov è stata lanciata contro la Casa Russa della Scienza e della Cultura a Parigi, provocando l’intervento del governo russo che ha chiesto alla Francia di garantire la sicurezza delle proprie sedi istituzionali nel Paese. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, ha rivelato il lancio della molotov su Telegram, spiegando che l’attentato non ha provocato feriti solo perché la bottiglia ha colpito il cancello, non senza insomma che il bersaglio venisse colpito. "Chiediamo che le autorità francesi assicurino la dovuta sicurezza delle nostre sedi istituzionali".

Ore 2.00 Baltico, navi Usa tallonate dai russi

Manovra di guerra "allargata". La marina militare russa sta seguendo i movimenti di due incrociatori lanciamissili americane che sono entrate nel mar Baltico, secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Tass. Le due navi in questione sono la Uss Donald Cook e la Uss Forrest Sherman, armate di missili guidati Tomahawk a medio raggio con capacità anche nucleare, e vengono seguite dalla Flotta russa del Baltico, ha comunicato alla stampa il ministero.

Ore 1.53 Zelensky richiama i riservisti

Nuovo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha firmato nella notte un decreto che richiama i soldati ucraini dislocati nelle forze di peacekeeping perche’ rientrino in Ucraina per difendere il Paese. Lo scrive Kyiv Independent su Twitter, aggiungendo che, "tutti i soldati e i loro equipaggiamento devono tornare in Ucraina per contribuire allo sforzo bellico". Così recita il decreto.

Ore 00.10 Esplosioni al porto di Odessa

Forti esplosioni sono state udite questa sera nella città portuale di Odessa. Lo riferisce il corrispondente sul campo della Bbc. "Abbiamo appena sentito tre o quattro forti esplosioni provenire da ovest. Ci è stato detto che era il sistema di difesa ucraino che abbatteva i missili russi in arrivo lanciati da una delle numerose navi da guerra situate al largo della costa qui".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.