Odeassa, Piervincenzi e la drammatica diretta con Myrta Merlino: "Sotto assedio, si attende lo sbarco"

"Questa notte un missile russo è stato intercettato dalla contraerea ucraina": il giornalista Daniele Piervincenzi si è collegato da Odessa con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Ha raccontato che nelle scorse ore "ci sono stati anche degli scontri a fuoco, sembra che alcuni incursori della Marina russa abbiano tentato di sbarcare per controllare il territorio su una costa completamente minata e hanno ingaggiato un combattimento con le forze ucraine a presidio della costa, la situazione è di vero e proprio assedio".

"Odessa si prepara a un attacco dal mare?", gli ha chiesto la Merlino. "Si, si aspettano uno sbarco. Ma la cosa che fa più paura è che a bordo delle navi c'è personale specializzato. Ci sono i marines dell'armata russa", ha spiegato ancora l'inviato. Che poi ha aggiunto: "Zelensky ieri ha detto che Odessa sarà bombardata e quindi il clima oggi è ancora più teso rispetto ai giorni precedenti. Si sta facendo scorta di acqua e di sacchetti di sabbia per prepararsi all'assedio".

Nonostante l'amore dei russi per la città - ha continuato Piervincenzi - "adesso gli ucraini non si fidano più di nessuno. Le notizie dei corridoi umanitari bersagliati dall'artiglieria, per esempio, ha fatto sì che alcune famiglie che ieri avevano deciso di scappare sono invece rimaste. Non credono più ai messaggi di Putin, sono terrorizzati".

