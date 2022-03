Ucraina, il tank spara all'auto di un civile: orrore russo e morte in diretta, immagini molto forti

08 marzo 2022 a

Il 28 febbraio la colonna militare della Federazione Russa si è mossa in direzione di Makariv, nella regione di Kiev, usando come scudo donne e bambini, colpendo come è ben visibile nel video pubblicato anche dei civili. Nel video si vede infatti un carro armato sparare ad una macchina per strada.

La battaglia, in quella zona, è continuata per tutta la settimana. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in un ulteriore raid aereo russo sempre sulla città di Makariv. Lo hanno riferito i servizi di emergenza ucraini.

Secondo il Servizio nazionale per le emergenze, un razzo ha colpito l'azienda 'Makarivskyi hlibozavod', uno stabilimento per la produzione del pane. Cinque persone sono state messe in salvo. Al momento del raid nello stabilimento si trovavano una trentina di persone. Il Kyiv Independent aggiunge che cinque persone sono state salvate. Ma potrebbero anche esserci più vittime, perché nel panificio lavoravano 30 persone.

