Vladimir Putin condanna il ristorante "La maison de Poutine": che brutta fine fanno i francesi

Insulti e minacce a una catena di ristoranti in Francia. Il motivo? Il suo nome: "La Maison de Poutine". "Abbiamo fino a cinque o sei chiamate all'ora", ha detto a Le Parisien il co-fondatore del ristorante Guillaume Natas, spiegando che non ha presentato una denuncia perché pensa che "la polizia abbia altro da fare". Un'escalation legata alla guerra in Ucraina che ha indignato il mondo intero e che ora fa temere il peggio a diverse sedi del ristorante. Peccato però che il nome della catena nulla c'entri con Vladimir Putin. "Poutine" è infatti un piatto tipico di patatine fritte ricoperto di salsa al formaggio, prelibatezza del Quebec.

Motivo, questo, per cui il ristorante ha dovuto chiarire come stanno le cose attraverso i social: "Il nome non è legato al regime russo e al suo leader. Il nostro piatto è nato in Quebec negli anni '50. E le storie sulla sua origine sono numerose. Ma una cosa è certa: il poutine è stato creato da cuochi appassionati desiderosi di portare gioia e conforto ai propri clienti".

E ancora: "La Maison di Poutine ha lavorato sin dal suo primo giorno per perpetuare questi valori e oggi porta il suo più sincero sostegno al popolo ucraino che sta lottando coraggiosamente per la propria libertà contro il regime tirannico russo". Ma La Maison de Poutine è in buona compagnia. In questi giorni a essere preso di mira è anche un altro locale: il texano "Russian House", ora costertto a eliminare la parola "russo" dal suo nome.

