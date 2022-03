Kiev, il signore passeggia ma piove un missile russo: un'ecatombe, immagini molto forti

14 marzo 2022 a

Piovono missili su Kiev. La guerra irrompe nella capitale dell'Ucraina, e su Twitter circolano i primi impressionanti video. Mentre il presidente Volodymyr Zelensky annuncia il quarto round di colloqui diplomatici per intavolare un difficilissimo negoziato ("Mosca è più disposta a colloqui costruttivi", fa sapere il governo ucraino), i russi assaltano la metropoli.

Diverse pesanti esplosioni si sono udite in tutta Kiev alle 11 del mattino, ora locale. Secondo l'americana Cnn sarebbero state causate da batterie di difesa aerea ucraine che miravano ad aerei russi o a missili. Diverse scie di fumo verso il cielo potevano essere viste dal centro della città. A pochi chilometri da piazza Maidan, nel pieno centro della Capitale. L'obiettivo degli invasori non sono più infrastrutture o basi militari, ma direttamente i civili e le loro abitazioni. Da oggi, nessuno deve sentirsi più al sicuro.

In uno di questi raid, un uomo è rimasto ucciso, colpito dai rottami di un missile russo abbattuto dalla contraerea ucraina. Sei le persone ferite. Siamo a Kurenivka, in quartiere residenziale senza punti sensibili né di interesse militare. Solo case, palazzoni, qualche negozio. I detriti del missile hanno distrutto anche un autobus, fortunatamente vuoto, e dato alle fiamme un edificio residenziale. Le foto condivise da Anton Gerashchenko, un consigliere del ministero dell'Interno ucraino, mostrano i resti contorti dell'autobus sparsi per la strada mentre il fumo si alza dall'edificio danneggiato. Nel cielo sono visibili le scie dei missili antiaerei. E su Twitter, i video ancora più impressionanti mostrano da varie angolazioni i pochi passanti in giro per il quartiere alzare la testa per il sibilo e poi scappare spaventati, una volta che quel che resta del missile si abbatte in strada.

