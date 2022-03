Ucraina, la guerra in diretta. Sanzioni, l'Italia congela la villa sarda dell'oligarca Aven

16 marzo 2022 a

Mentre la diplomazia internazionale è al lavoro per raggiungere una tregua, l'esercito russo continua ad attaccare militarmente le città dell'Ucraina. Il ventesimo giorno di invasione comincia con gli attacchi notturni via mare a Odessa, il più importante porto ucraino sul Mar Nero, mentre altri missili sono piovuti sulla capitale Kiev. Nelle ultime ore importante la visita del vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski e dei premier della Polonia Mateusz Morawiecki, della Repubblica Ceca Petr Fiala, e della Slovenia Janez Jansa, la prima di leader stranieri dall'inizio dell'invasione russa: arrivati a Kiev, i leader hanno chiesto una "missione di pace" della Nato "protetta dalle forze armate" per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari all'Ucraina. "L'Europa deve capire che se perde l'Ucraina, non sarà più la stessa". Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in chiaro che il suo Paese non verrà mai accettato dalla Nato. In chiave di negoziato, parole che sembrano un assist per il Cremlino.

Ore 9.04: Congelati gli immobili sardi dell'oligarca Aven

Nuove sanzioni contro gli oligarchi russi in Italia. La Guardia di finanza ha congelato immobili per un valore totale di 4 milioni di euro a Petr Aven, miliardario alla guida del colosso bancario AlphaGroup con 600mila dipendenti intutta la Russia. Intervistato da David Parenzo a In Onda pochi giorni fa, Aven da Londra aveva detto di aspettarsi la misura. Il complesso immobiliare è nella provincia di Sassari in località Punta Sardegna: le quote sono per un terzo in mano all'oligarca.

Ore 9.00: Mosca, "è Kiev che deve dimostrare realismo"

Mosca ha commentato le dichiarazioni del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui i colloqui con la Russia sembrano ora "più realistici". "Chiedete alla parte ucraina se è diventata più realistica, meno distaccata dalla realtà", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo a Sputnik che le chiedeva di commentare le parole del leader di Kiev.

Ore 8.48: Gran Bretagna "scettica sui negoziati"

Il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha ribadito la necessità di "fermare Vladimir Putin a ogni costo" e si è detta "scettica" sui colloqui di pace per l'Ucraina.

Ore 8.35: "Avanzata russa in stallo"

Nella sua valutazione quotidiana dello stato dell'invasione russa in Ucraina, il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato stamane che le forze di Mosca stanno lottando per mantenere il ritmo della loro avanzata nel Paese. Riportando le valutazioni dell'intelligence, i funzionari britannici hanno notato che la distruzione dei ponti da parte delle forze ucraine ha "svolto un ruolo chiave nello stallo dell'avanzata russa". "Le tattiche delle forze armate ucraine hanno sfruttato abilmente la mancanza di manovra della Russia, frustrando l'avanzata russa e infliggendo pesanti perdite alle forze d'invasione", si afferma nella valutazione della Difesa britannica.

Ore 8.28: "13mila soldati russi uccisi"

Sono 13.800 i soldati russi che hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio del conflitto. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kiev aggiungendo che dal 24 febbraio sono stati distrutti 430 carri armati, 1.375 veicoli corazzati da combattimento, 190 sistemi di artiglieria e 108 elicotteri.



Ore 7.47: Missili su Odessa via mare

Navi da guerra russe hanno sparato missili e fuoco d'artiglieria sulla costa marittima Ucraina vicino a Tuzla, a sud di Odessa, intorno a mezzanotte. Lo ha confermato il consigliere del ministero dell'Interno, Anton Gerashchenko. "Hanno sparato un'enorme quantità di munizioni da una grande distanza", ha fatto sapere Gerashchenko su Facebook.

Ore 7.42: Cina, "se avessimo saputo avremmo cercato di fermare la guerra"

La Cina non sapeva nulla dei piani della Russia sull'Ucraina; se ne fosse stata a conoscenza, "avrebbe fatto il possibile per fermarli". Lo ha scritto, in un intervento sul Washington Post, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, mentre crescono le pressioni internazionali su Pechino perché prenda le distanze da Mosca. "Ci sono state affermazioni secondo cui la Cina era a conoscenza dell'azione militare russa e avrebbe chiesto a Mosca di ritardarla fino alla conclusione delle Olimpiadi invernali", si legge nel pezzo a firma del diplomatico e intitolato 'A che punto siamo sull'Ucraina'. "Altre voci, inoltre, hanno affermato che la Russia stesse cercando assistenza militare dalla Cina", prosegue il pezzo, "lasciatemelo dire in modo responsabile: le affermazioni secondo cui la Cina era a conoscenza, ha acconsentito o tacitamente sostenuto questa guerra sono puramente disinformazione. Tutte queste affermazioni servono solo a scaricare colpe e gettare fango sulla Cina". "C'erano più di 6mila cittadini cinesi in Ucraina. La Cina è il più grande partner commerciale di Russia e Ucraina e il più grande importatore di petrolio greggio e gas naturale al mondo. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina. Se la Cina avesse saputo della crisi imminente, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla", ha assicurato l'ambasciatore.



Ore 7.40: Kiev, "i russi hanno perso il 40% delle unità"

La Russia ha perso il 40% delle sue unità coinvolte nella guerra in Ucraina. Lo sostiene lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine spiegando che il dato si riferisce alle unità russe completamente distrutte o che hanno perso la loro capacità di combattere.

Ore 7.37: Bombardamenti a Kiev, colpito edificio di 12 piani Kiev

Un pennacchio di fumo si è levato sulla parte occidentale di Kiev questa mattina dopo che le schegge di un proiettile di artiglieria si sono schiantate contro un condominio di 12 piani nel centro della capitale, distruggendo l'ultimo piano e innescando un incendio, stando a quanto riferito dal servizio per le emergenze di Kiev. Sono stati registrati danni anche a un edificio vicino e due persone sono rimaste coinvolte, sulle quali però non sono stati forniti dettagli.

Ore 7.10: Esplosione alla stazione di Zaporizhzhia

Esplosioni sono state udite questa mattina nella città sud-orientale di Zaporizhzhia. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, sarebbe stata colpita anche la stazione dei treni. A confermare la notizia delle deflagrazioni è stato il segretario del consiglio comunale locale, Anatoliy Kurtev.



