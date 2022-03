Olga Smirnova, "contro questa guerra con ogni fibra del mio animo". Crolla il sistema-Putin, chi è questa ragazza

16 marzo 2022 a

Olga Smirnova, trentenne prima ballerina del Bolshoi, ha lasciato la famosa compagnia per spostarsi al Dutch National Ballet di Amsterdam: è la prima ballerina russa a compiere questo passo dall'invasione dell'Ucraina. Il teatro olandese ha spiegato che la ballerina ha "manifestato chiaramente la sua denuncia dell'invasione russa in Ucraina" e questo "ha reso impossibile il prosieguo del suo lavoro nel Paese natale". "Sono contro questa guerra con ogni fibra del mio animo", e "mi vergogno" della Russia è quanto detto dalla Smirnova su Telegram la ballerina.

Conseguenze del conflitto anche per Teatro alla Scala di Milano. Un paio di settimane fa dopo il caso del direttore d'orchestra Valery Gergiev, amico personale di Putin, che non ha ceduto alla richiesta del sovrintendente Dominique Meyer, e del sindaco Beppe Sala, presidente della Fondazione, di prendere le distanze dalla guerra. Poi c'è stato il caso della soprano Anna Netrebko, che sebbene abbia condannato il conflitto, non è salita sul palco con l'opera lirica di Francesco Cilea, Adriana Lecouvreur.

Intanto in una lettera esclusiva a Le Figaro, un altro ballerino, ma una stella della danza come Michail Baryshnikov, è tornato a schierarsi contro l'invasione russa dell'Ucraina. "Fin dall’inizio ho provato uno sgomento enorme e la certezza che sarebbe stato un conflitto sanguinoso e tremendo", ha scritto luo nato in Lettonia quando faceva parte dell'Urss. "Non varrei molto come combattente ma, quando gli ucraini avranno vinto, per me sarà un onore andare a ringraziarli per come hanno combattuto. In verità, non si stanno battendo soltanto per loro: si stanno battendo per noi tutti, che crediamo nelle società libere e aperte", ha spiegato.

