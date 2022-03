Charlene di Monaco tornata a Palazzo, ma... Subito voci esplosive: "Se ne vuole andare"

18 marzo 2022 a

Charlene di Monaco è tornata a casa dalla sua famiglia dopo mesi passati in Sudafrica e dopo un lungo periodo di convalescenza in una clinica in Svizzera. Il calvario per la moglie di Alberto è iniziato dopo aver contratto una grave infezione a naso, gola e orecchie e dopo essere stata sottoposta a ben tre operazioni chirurgiche. Questo ha costretto la principessa a stare lontano dai suoi due figli per molto tempo.

Nel frattempo però ci si chiede quando sarà possibile rivederla in pubblico, dopo tutti gli eventi cui non ha potuto partecipare. Secondo un rumor riportato da Voici, tra l'altro, Charlene non avrebbe voluto fare ritorno a Monaco: "Vuole trasferirsi in Svizzera con i figli…”. La rivelazione, però, non ha trovato alcun riscontro per ora. Nessuna conferma né smentita.

I sudditi adesso sono desiderosi di rivederla in due occasioni in particolare. Si tratta di due appuntamenti importantissimi per il Principato di Monaco: il Gran Premio di Formula 1, che si terrà il 28 e il 29 maggio 2022 e la regata “Riviera Water Bike Challenge”, in programma per il prossimo 5 giugno dallo Yacht Club di Monaco. I proventi di quest’ultimo evento, inoltre, saranno destinati proprio alla Fondation Princesse Charlene de Monaco.

