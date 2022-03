Ucraina, la guerra in diretta. L'esercito di Putin entra a Mariupol, Zelensky: "Colloqui di pace senza indugio". Ucciso il quinto generale russo

19 marzo 2022 a

Siamo al 24esimo giorno di guerra in Ucraina. E il presidente Volodymyr Zelensky nella notte posta un video messaggio su Facebook e, rivolgendosi a Vladimir Putin, annuncia: "È tempo di colloqui di pace, senza indugio". Zelensky ha accusato Mosca di bloccare la fornitura di aiuti alle città assediate "nella maggior parte delle aree". Poco prima, il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, affermava che un incontro tra il presidente ucraino e il leader del Cremlino non sarebbe stato possibile senza prima il testo di un trattato. Intanto continuano i bombardamenti in tutto il Paese, soprattutto a Mariupol.

Ore 6.54 Kiev: "Ucciso un quinto generale russo"

Il ministero della Difesa di Kiev ha rivendicato l'uccisione del generale Andrei Mordvichev. Si tratta del quinto generale russo morto in Ucraina dall'inizio dell'invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin, secondo la difesa ucraina. Una sua fotografia è stata postata su Twitter dallo Stato Maggiore della Difesa ucraina.

Ore 1.27 Zelensky: è tempo di colloqui di pace con Mosca, senza indugio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza "senza indugio" con Mosca. "Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori", ha detto nel suo discorso video notturno. "È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina", ha spiegato. "Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avranno bisogno di diverse generazioni per riprendersi", ha aggiunto.

