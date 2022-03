Kherson, mitra e granate contro i civili in piazza: l'orrore dell'esercito russo, immagini forti

21 marzo 2022 a

a

a

Colpi di granate e di mitragliatrice sui civili ucraini che dimostravano in piazza a Kherson contro l'occupazione russa della città, nel sud del Paese. Su Twitter girano in tempo reale i video dell'aggressione a uomini e donne disarmati: i militari russi vengono ripresi nell'atto di aprire il fuoco sulla folla, arrabbiata ma pacifica. I civili stavano marciando verso il municipio della città, su cui ancora sventola la bandiera dell'Ucraina. Gridano "russi a casa" quando a un certo punto sul selciato vengono lanciate granate stordenti per disperdere la manifestazione.

"Volete una torta?". Ucraina, così l'anziana ammazza otto soldati russi: aneddoto-choc

l video è stato rilanciato su Twitter anche da Oksana Pokalchuk, direttrice della sezione ucraina di Amnesty International. In altri filmati si vede la folla marciare nella piazza, poi l'esplosione della granata seguita a raffiche di mitra. Un video è stato condiviso su Twitter anche dal giornalista del quotidiano britannico Financial Time Max Seddon, che a sua volta cita l'agenzia di stampa ucraina Unian.

Nella sparatoria nella città portuale che Mosca sostiene di avere sotto il suo controllo, sarebbero almeno due le persone rimaste ferite. Una di loro è mostrata da un video drammatico pubblicato sempre su Twitter dal giornalista del quotidiano statunitense Wall Street Journal Yaroslav Trofimov. "Ecco come i russi trattano le manifestazioni pacifiche di civili", è il laconico commento di Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa molto attivo nel testimoniare gli orrori dell'esercito invasore, che ha condiviso su Twitter i video.

Giletti ad Odessa, l'arrivo nella città bombardata: "Fare 60 anni sotto un allarme aereo, chi l'avrebbe mai detto..." | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.