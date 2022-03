Regina Elisabetta "in sedia a rotelle": Christopher Biggins spaventa il mondo, "le sue condizioni"

23 marzo 2022 a

a

a

La regina Elisabetta sarebbe costretta su una sedia a rotelle. Il condizionale è d’obbligo, ma l’indiscrezione lanciata da Christopher Biggins sta facendo il giro del mondo, nonostante l'attenzione di tutti sia principalmente spostata sulla guerra in Ucraina. L’attore inglese ha reso noto che, stando alle sue fonti personali, la sovrana fa molta fatica a muoversi anche con il bastone, rendendo quindi necessaria una sedia a rotelle per gli spostamenti.

Regina Elisabetta, lo strano caso del detersivo per ricchi: cosa si vende la sovrana, alla canna del gas?

Biggins ha anche aggiunto che la regina Elisabetta non ha affatto voglia di farsi vedere in queste condizioni, seppur siano normali per una anziana signora prossima ai 96 anni e che recentemente ha dovuto fare i conti pure con il Covid, seppur da vaccinata con tre dosi. La scorsa settimana la sovrana aveva ricevuto al Castello di Windsor la governatrice centrale del Canada, Mary Simon: in quell’occasione era in piedi, ma sette giorni dopo ha poi preferito dialogare a distanza con gli ambasciatori di Qatar e Polonia, tramite collegamento da remoto, forse per non farsi vedere in sedia a rotelle.

Video su questo argomento "No". La Regina Elisabetta sfida Putin: clamoroso schiaffo della Corona al Cremlino

D’altronde la regina è da sempre descritta come una donna molto orgogliosa, che non vuole cedere all’età che ha. A Buckingham Palace nessun commento sull’indiscrezione della sedia a rotelle, segno che probabilmente è vera. Ma è sacrosanto preservare la salute della sovrana, che il prossimo 21 aprile compirà 96 anni e poi dovrà affrontare una serie di solenni cerimonie, a partire da quella dei 70 anni di regno.

"Non riesce a farlo da almeno sei mesi". Regina Elisabetta, indiscrezioni drammatiche: le sue vere condizioni di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.