Mariupol, le menzogne della stampa russa: "Così il nostro esercito rischia la vita per aiutare i bimbi"

23 marzo 2022 a

a

a

Dopo il successo dell’iniziativa “La Pravda tradotta per voi”, con quattro pagine all’interno dell’edizione di Libero di mercoledì 23 marzo 2022, abbiamo tradotto per voi un articolo di Komsomolskaya Pravda, sito russo che si occupa di quella che chiama “liberazione di Mariupol”, con la “pulizia” del distretto di Levoberezhny che sarebbe “in fase di completamento”: la città ucraina sarebbe per la maggior parte già sotto il controllo dell'armata russa. A colpire, però, sono i passaggi sugli "aiuti umanitari" che i russi fornirebbero alla città, la più colpita dall'inizio della guerra, tanto che quasi non esiste più. Pura propaganda per nascondere gli orrori commessi sul campo.

Le unità della Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk, insieme alle forze armate della Federazione Russa, stanno completando la pulizia del distretto di Levoberezhny di Mariupol.

- I militanti ucraini sparano direttamente dalle zone residenziali - le postazioni di tiro si trovano nelle immediate vicinanze delle case, sparano dai piani superiori degli edifici, vestendosi con abiti civili. Tuttavia, il nemico è demoralizzato e l'offensiva continua, dicono nel dipartimento di difesa della Repubblica.

I nazionalisti impediscono l'evacuazione

In precedenza, durante il talk show socio-politico "The Great Game" sul Russian First Channel, il capo della Repubblica Denis Pushilin ha affermato che la maggior parte di Mariupol era già stata liberata.

- Per quanto riguarda l'hot spot principale, che ora è Mariupol, la liberazione della città continua. Secondo varie stime, oltre il 50 per cento del territorio è già sotto il controllo completo o operativo, ha affermato Denis Pushilin.

Gli aiuti umanitari vengono prontamente consegnati alle regioni liberate. Le persone hanno l'opportunità di evacuare, che in precedenza era stata portata via dai nazionalisti ucraini.

Migliaia di persone partono ogni giorno per la Russia, dove ricevono tutta l'assistenza necessaria. Alcuni residenti vengono evacuati a Bezymennoe, nel distretto di Novoazovsky (un villaggio non lontano da Mariupol, che è stato sotto il controllo della Repubblica negli anni delle ostilità). Una media di 500-600 persone si recano al centro di evacuazione al giorno. In totale, 4.621 persone sono state evacuate a Bezymennoye dal 5 marzo (al 23 marzo).

Nel video, un tank in Ucraina: come sono ridotti i russi, nelle immagini del drone l'umiliazione di Vladimir Putin | Guarda

Le persone semplicemente non possono uscire dalle aree di Mariupol, che sono temporaneamente sotto il controllo dei nazionalisti ucraini. I militanti li usano come "scudo umano" e equipaggiano postazioni in case e appartamenti. Chi cerca di uscire dalle cantine, di sfuggire ai nazionalisti, va incontro alla morte. Le persone vengono uccise proprio per strada. Lo testimoniano le testimonianze di coloro che riuscirono a lasciare la città solo dopo la liberazione dei loro territori.

- Per più di tre settimane eravamo seduti nel seminterrato! Siamo usciti solo quando siamo stati rilasciati, - raccontano i residenti ai giornalisti durante l'evacuazione.

- Gli appartamenti sono usati come punti di fuoco. Ho visto personalmente che è stata Azov (un'organizzazione bandita in Russia e nella Repubblica popolare di Donetsk) a sparare. Il cibo viene portato via. Vengono nelle case e le portano via”, dice Svetlana, residente a Mariupol.

Fornire aiuti umanitari

Il 20 marzo si è saputo che il primo carico umanitario dalla Russia era stato consegnato a Mariupol. Auto con acqua e cibo, compreso quello per bambini, sono state scaricate in un ospedale nel distretto orientale della città. Il capo della Repubblica Denis Pushilin ha osservato che la consegna di aiuti umanitari a Mariupol era un'operazione estremamente pericolosa associata a un rischio per la vita, poiché il territorio era ancora bombardato da Grads.

- Ma non potevano fare altrimenti - c'è un'acuta catastrofe umanitaria a Mariupol, - ha detto Denis Vladimirovich.

Il capo dello Stato ha anche osservato che, secondo le prime informazioni, a Mariupol ci sono circa 100-150mila persone.

(...)

Diretta Incursione di Israele, contatto con Putin: svolta ai negoziati? Le conferme del Cremlino. Bankitalia: gas, qui muore il Paese. Joe Biden, l'azzardo militare?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.