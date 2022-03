Ucraina, il drone kamikaze dei russi: KUB-BLA in azione, le immagini che terrorizzano Kiev

23 marzo 2022 a

Manca ancora la verifica da parte di fonti ufficiali, ma negli ultimi giorni su Telegram e Twitter stanno circolando delle foto che mostrano il KUB-BLA, un tipo di drone letale soprannominato “suicida” perché è in grado di identificare i propri obiettivi avvalendosi dell’intelligenza artificiale e di attivare un esplosivo che pesa tre chili una volta raggiunto l’obiettivo. Le immagini diffuse sui social hanno generato una certa apprensione.

Di certo c’è che la Russia ha aggiunto i droni al suo arsenale militare soltanto di recente: secondo Samuel Bendett, esperto delle forze armate russe, è plausibile l’impiego di droni per provare a scalfire la resistenza ucraina, rivelatasi più tenace di quello che pensava Vladimir Putin e il suo cerchio magico. Bendett sostiene che negli ultimi anni la Russia si sia dedicata allo sviluppo del settore dei droni, usandoli in Siria e acquisendone sempre di più: “Rappresentano un’alternativa straordinariamente economica alle missioni con esseri umani. Sono molto efficaci sia dal punto di vista militare che psicologico”.

Il cosiddetto drone “suicida” si presenta con un’apertura alare di 1,2 metri: è bianco e slanciato, al punto da assomigliare a un piccolo caccia, ma ovviamente senza pilota. Per metterlo in funzione deve essere fatto partire da una piattaforma di lancio portatile, dopodiché quando è in volo può mantenere una velocità di 130 chilometri orari per circa trenta minuti: poi lo schianto contro l’obiettivo prefissato.

