Navi russe nel Canale di Sicilia: a cosa mirano. Si alzano i jet

Navi russe nel Mediterraneo. Nella notte tra domenica e lunedì, una flottiglia navale di Mosca ha attraversato il Canale di Sicilia in direzione est. Il gruppo era composto dalla nave mercantile Sparta, dalla petroliera General Skobelev e dalla corvetta "Boiky" appartiene alla classe Steregushchiy. Proprio quest'ultima, in particolare, fa parte di una classe di corvette missilistiche costruite per la Marina Russa. Si tratta di navi progettate dall'Almaz Central Marine Design Bureau e sono in costruzione dai primi anni 2000 nei cantieri di San Pietroburgo e Komsomolsk sull'Amur.

Stando a quanto trasmesso da Itamilradar, la flottiglia è entrata nel Mediterraneo alle 22:27 dell'8 luglio e ha poi effettuato una sosta per il rifornimento tra le 5 e le 11:45 al largo della costa del Marocco. L'ipotesi è che abbia avuto il supporto della nave di rifornimento russa Vyazma. Tutte le imbarcazioni indicano Port Said, nel nord-est dell'Egitto, come destinazione ufficiale. Eppure sembra che siano dirette al porto siriano di Tartus, dove la Russia non ha più una base navale permanente. Motivo per cui le unità navali russe devono affidarsi ad accordi di attracco temporanei (come in Algeria) o effettuare operazioni di rifornimento in mare. Come sottolineato dal Messaggero, negli ultimi mesi diverse navi hanno trasportato equipaggiamenti e rifornimenti militari tra Russia e Siria, facendo questo tratto. Tanto che la flottiglia viene informalmente definita "Syrian Express", proprio in relazione al ritiro in corso di aiuti russi in Siria.