Charlene di Monaco "è fuggita". Una drammatica verità: dopo le dimissioni dalla clinica svizzera...

Charlene di Monaco non è mai tornata davvero a Palazzo Grimaldi. Lo riporta il magazine Gala, secondo cui la principessa dopo essere uscita dalla clinica esclusiva svizzera è fuggita direttamente a Roc Angel. Si tratta di una magione da sogno, una sorta di Eden situata proprio sopra Montecarlo: l’ex nuotatrice olimpica avrebbe deciso di trasferirsi lì per evitare il divorzio da Alberto e soprattutto per recuperare il rapporto con i figli, Jacques e Gabriella, lontana dai riflettori di Palazzo.

Charlene sarebbe a Roc Angel dal 12 marzo, ovvero da quando ha lasciato la clinica svizzera in cui è stata ricoverata per quattro mesi. Una situazione molto complessa che parte da lontano, più precisamente da maggio 2021, quando alla principessa è stata diagnosticata una grave infezione a naso, gola e orecchie che ha richiesto diverse operazioni delicate. Dopo il ricovero per recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale, Charlene sarebbe andata direttamente a Roc Angel nel silenzio generale, dato che l’annuncio ufficiale parlava di un ritorno a Palazzo Grimaldi.

Qualcuno la definisce una casa di campagna, situata nel comune di Peille e affacciata sul Principato di Monaco, ma sarebbe a dir poco riduttivo: si tratta di una tenuta di 56 ettari dove vengono coltivati biologicamente ortaggi di tutti i tipi. Per Charlene e Alberto quello a Roc Angel è sempre stato un rifugio dai media: adesso però l’ex nuotatrice sarebbe sola con i figli, alla ricerca di un nuovo equilibrio familiare.

