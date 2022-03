Oligarchi in trappola, la Finlandia blocca 13 yacht: uno è di Medvedev

26 marzo 2022 a

La Finlandia dichiara guerra agli oligarchi russi. La dogana del Paese scandinavo ha bloccato un totale di 21 yacht con divieto di trasferimento perché sospettate di essere di proprietà di oligarchi o altri individui che rientrano nelle sanzioni Ue contro la Russia. Le navi sono attualmente ormeggiate in rimessa e non possono essere spostate. Soltanto il Kotka Yacht Store - riporta oggi la stampa locale - ha 13 yacht in rimessa invernale, la cui proprietà è sotto inchiesta da parte delle autorità. Le navi sono registrate al di fuori della Finlandia e sono tenute sotto controllo doganale.

I funzionari stanno attualmente indagando se gli yacht appartengano a persone o società soggette a sanzioni imposte dal blocco di 27 paesi per l'invasione russa dell'Ucraina. Se i funzionari ottengono la conferma della proprietà, gli yacht saranno sequestrati dalla National Enforcement Authority of Finland.

L'autorità ha già sequestrato uno yacht in Finlandia, secondo la dogana finlandese. Helsingin Sanomat ha riferito che la dogana finlandese ha informato le rimesse invernali che gli yacht non devono essere spostati da nessuna parte. Il quotidiano ha scritto all'inizio di questo mese di uno yacht di 32 metri stoccato a Kotka, una delle città più vicine al confine russo, nel sud della Finlandia, che è stato utilizzato da Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro della Russia. Medvedev è una delle 877 persone in tutto soggette a sanzioni imposte dall'Ue.

