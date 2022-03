Ucraina, la guerra in diretta. "Biden ha dato a Putin la scusa per non trattare"

28 marzo 2022 a

Sul piano diplomatico, la guerra in Ucraina tiene banco per il nuovo scontro tra Washington e Mosca. Le parole del presidente americano Joe Biden a Varsavia hanno obbligato la Casa Bianca a una "rumorosa" rettifica: "Non ho chiesto un cambio di regime a Mosca", ha spiegato il leader democratico, che sabato aveva definito Vladimir Putin "un macellaio" sottolineando come non possa più "restare al potere". Sul piano militare, invece, sembra ormai assodata la ritirata dell'esercito russo da Kiev. Gli obiettivi sul campo sembrano essere rimasti due: la presa di Mariupol e il rafforzamento nell'area Est del Paese, nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Prendere il Donbass e aggiungerlo alla Crimea rappresenterebbe l'obiettivo finale da sbandierare come una vittoria di fronte all'opinione pubblica interna, presentando il tutto come "prima fase" dell'intervento in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato l'Europa di non avere sufficiente coraggio.



Ore 9.14: "Mosca ha la scusa per non trattare"

Una frase "poco felice". Così Erik Jones, docente americano della Johns Hopkins University a Bologna, valuta l'uscita del presidente Joe Biden su Vladimir Putin: "Si è lasciato trasportare nella foga del discorso, ma ovviamente la politica statunitense non è per il cambio di regime: infatti sia la Casa Bianca che il segretario di stato Blinken lo hanno subito ribadito con chiarezza". Ad ogni modo, spiega Jones al Quotidiano nazionale, le parole di Biden "rischiano di essere strumentalizzate" e "non solo a Mosca. Putin lo sa perfettamente che cosa vogliono e che cosa possono pretendere gli americani. Sa bene che vorrebbero che lui se se ne andasse, ma sa anche che quella non può essere la politica di Washington". Qualcuno in Cina "può prendere alla lettera il Biden di Varsavia, o avere tutto l'interesse a prenderlo alla lettera. Quelle parole rischiano di creare problemi con altri paesi, oltre che con la Russia, che le vede come un modo per procrastinare strumentalmente le trattative di pace. Perché è quello che probabilmente accadrà - ha concluso l'esperto -, quelle parole saranno usate come pretesto da Mosca per rendere più lenta la trattativa e andare avanti con le armi".



Ore 8.50: "Respinti 5 attacchi russi in Donbass"

La resistenza Ucraina ha respinto 5 attacchi russi in 24 ore nelle regioni di Donetsk e Lugansk: è quanto riferisce su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Da 33 giorni, le forze di Kiev "stanno resistendo all'invasione della Federazione Russa - si legge - Il raggruppamento delle forze di difesa continua a condurre un'operazione difensiva nelle direzioni orientale, sudorientale e nordorientale". Le battaglie difensive, prosegue l'esercito, "continuano nelle aree degli insediamenti di Topolskoye, Kamenka, Sukhaya Kamenka. Inoltre, i raggruppamenti delle nostre truppe stanno effettivamente frenando l'avanzata del nemico nelle direzioni degli insediamenti di Gulyaipole e Zaporozhye".



Ore 8.24: "Convoglio russo a 40 km da Kiev"

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video in cui si vede un convoglio di mezzi blindati, affermando che si trova a una quarantina di chilometri dalla capitale Kiev. "Unita' delle forze aviotrasportate hanno eseguito una marcia nella regione di Kiev; hanno attraversato un fiume e hanno rilevato e abbattuto UAV (droni) ostili sulla loro strada", ha dichiarato il ministero. Il video mostra i veicoli in movimento lungo la strada E95, dopo aver lasciato Zalissya, a circa 40 chilometri da Kyiv, e una decina di veicoli blindati russi con i simboli V sul bordo della strada. "Nel corso dell'avanzamento, le truppe hanno attraversato un fiume tramite un ponte di barche e hanno continuato a muoversi verso l'area designata", ha aggiunto il ministero.

Ore 8.02: Chernobyl, incendi e radiazioni stabili

I livelli della radioattività nelle zone della Russia confinanti con l'Ucraina "sono stabili" nonostante gli incendi nella zona della centrale nucleare in disuso di Chernobyl. Lo comunica il Rospotrebnadzor, il servizio federale di controllo sulla protezione dei consumatori e del benessere di Mosca. "A causa degli incendi nella zona di esclusione (Rospotrebnadzor) ha detto in un comunicato. "Dati gli incendi nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl, Rospotrebnadzor ha monitorato i livelli di radiazione nelle zone di confine della Russia - si legge in una nota - Il monitoraggio indica che i livelli di radiazione rimangono stabili in Russia". L'agenzia Ucraina che gestisce la zona aveva avvertito di un rischio accresciuto di radiazioni a causa degli incendi dovuti ai combattimenti in corso nella zona dall'inizio dell'attacco russo.

Ore 7.17: "Russi avanzano verso Mariupol"

La Russia avanza a Sud ma si ferma nel resto dell'Ucraina: è quanto scrive l'intelligence britannica nell'ultimo aggiornamento sulla situazione dell'invasione, giunta al 33esimo giorno. "Nelle ultime 24 ore non ci sono stati cambiamenti significativi nelle disposizioni delle forze russe nell'Ucraina occupata", si legge nella nota di aggiornamento diffusa dal ministero della Difesa del Regno Unito. "Le carenze logistiche in corso sono state aggravate da una continua mancanza di slancio e di morale tra i militari russi, e da una resistenza aggressiva da parte degli ucraini". "La Russia ha guadagnato la maggior parte del terreno a Sud, nelle vicinanze di Mariupol, dove continuano pesanti combattimenti mentre Mosca tenta di conquistare il porto" sul mar d'Azov.

Ore 6.39: Intelligence, "Putin vuole scenario coreano".

Il capo dell'Agenzia di intelligence per la difesa dell'Ucraina, generale Kyrylo Budanov, ha affermato - come riporta la CNN - che le operazioni della Russia intorno a Kiev sono fallite e che ora è impossibile per l'esercito russo rovesciare il governo ucraino. La guerra di Putin era ora concentrata nel sud e nell'est del paese, ha detto. "C'è motivo di credere che stia valutando uno scenario 'coreano' per l'Ucraina. Cioè" le forze russe "cercheranno di imporre una linea di demarcazione tra le regioni non occupate e quelle occupate del nostro paese. In realtà, è un tentativo di creare la Corea del Nord e del Sud in Ucraina", ha affermato Budanov. Secondo Budanov la Russia è rimasta intenzionata a stabilire un corridoio terrestre dal confine russo alla Crimea e ha affermato di aspettarsi un tentativo di unire i territori occupati dalla Russia in un'unica entità: "Stiamo già assistendo a tentativi di creare autorità 'parallele' nei territori occupati e di costringere le persone a rinunciare alla valuta" Ucraina, ha detto Budanov, aggiungendo che si aspettava che gli ucraini resistessero agli sforzi politici della Russia.

Ore 4.59: "Mariupol polverizzata"

A Mariupol, che è sotto assedio e bombardamento da settimane, "la situazione umanitaria è catastrofica" e "le forze armate russe stanno trasformando la città in polvere". Lo afferma il ministero degli Esteri ucraino sul suo account Twitter.

Ore 4.00: Zelensky, niente Oscar

Niente serata degli Oscar per Zelensky. Hollywood ha dedicato un momento di silenzio per la tragedia del popolo ucraino, attaccato dalla Russia. Alla vigilia si era parlato di un intervento via Zoom del presidente dell'Ucraina, ma alla fine si è forse preferita la migliore soluzione, inviando un messaggio silenzioso, per invitare a fare donazioni con l'appello "vi chiediamo di sostenere l'Ucraina in ogni modo possibile" e l'hashtag #standwithukraine. "Mentre per noi - recitava il messaggio - il film è un canale importante per esprimere la nostra umanità in tempi di conflitto, la realtà è milioni di famiglie in Ucraina che hanno bisogno di cibo, assistenza medica, acqua potabile, servizi d'emergenza. Le risorse scarseggiano e noi, collettivamente come comunità globale, possiamo fare di più".

Ore 2.58: Kiev, "rischio radiazioni a Chernobyl"

Il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, ha accusato la Russia di atti "irresponsabili" intorno alla centrale nucleare occupata di Chernobyl, che potrebbero provocare radiazioni in gran parte dell'Europa, e ha esortato le Nazioni Unite a inviare una missione per valutare i rischi. Le forze russe, secondo il vicepremier ucraino, stanno continuano a militarizzare la zona di esclusione di Chernobyl e "ciò comporta il rischio di danneggiare le strutture di isolamento costruite sulla quarta unita' del sito dopo l'esplosione del 1986". Tali danni, ha proseguito, "inevitabilmente porterebbero al rilascio nell'atmosfera di una notevole quantità di polvere radioattiva e di contaminazione non solo in Ucraina ma anche in altri paesi europei". La Russia, ha osservato Vereshchuk, sta "ignorando questi rischi" continuando a trasportare armi nelle aree vicine alla stazione.

Ore 2.00: Zelensky, "cerchiamo la pace senza indugio"

L'Ucraina sta cercando la pace "senza indugio". Lo ha sottolineato in un video postato sui social, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che la pace e il ritorno alla vita normale sono obiettivi "ovvi" nel nuovo round di colloqui con la Russia. "Le nostre priorità nei negoziati sono note - ha detto Zelensky -, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina sono fuori discussione. Garanzie di sicurezza efficaci per il nostro stato sono obbligatorie. Il nostro obiettivo è ovvio: la pace e il ripristino della vita normale nel nostro Paese il più presto possibile".



Ore 1.20: Attacchi missilistici in tutto il Paese

Le forze russe stanno proseguendo gli attacchi missilistici in tutta l'Ucraina. Lo afferma Mikhail Podoliak, un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, in un post su Twitter. Podoliak ha menzionato in particolare le città di Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr e Rivne. "Ogni giorno sempre più missili. Mariupol sotto il bombardamento 'a tappeto' - scrive il consigliere di Zelensky -. La Russia non ha più umanità, civiltà. Solo missili, bombe e tentativi di cancellare l'Ucraina dalla faccia della terra".



Ore 1.08: "Missione speciale Onu a Chernobyl"

L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare misure immediate per smilitarizzare la zona di esclusione di Chernobyl, un raggio di 30 Km dalla centrale nucleare, e istituire una missione speciale dell'Onu li'. Lo ha detto il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, durante un briefing, secondo quanto riporta la stampa Ucraina. "Nel contesto della sicurezza nucleare, le azioni irresponsabili dell'esercito russo rappresentano una seria minaccia non solo per l'Ucraina ma anche per centinaia di milioni di europei- ha sottolineato Vereshchuk - Pertanto, chiediamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare misure immediate per smilitarizzare la zona di esclusione di Chernobyl e istituire una missione speciale delle Nazioni Unite per eliminare il rischio che l'incidente di Chernobyl si ripresenti a causa delle forze di occupazione russe".

Ore 0.44; Biden, "mai chiesto cambio di regime"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiarito che non stava chiedendo un cambio di regime in Russia quando ha detto che il presidente Vladimir Putin "non può rimanere al potere". Lo riporta Reuters. "No", ha risposto Biden mentre lasciava una funzione religiosa a Washington, a un giornalista che gli ha chiesto se stesse chiedendo un cambio di regime nel Paese.

