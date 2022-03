Luiza Rozova, "ecco dove abita la figlia segreta di Putin": smascherata dalle consegne a domicilio, ora trema

28 marzo 2022 a

Oltre alle due figlie legittime Maria Vorontsova ed Ekaterina Putina, Vladimir Putin avrebbe anche una figlia segreta. Si tratta della 19enne Luiza Rozova. Sui suoi legami con il presidente russo non c'è certezza, ma un gruppo di hacker ha scoperto una strana coincidenza: il lusso in cui vive. Si perché Luiza nonostante la sua età condivide con la mamma Svetlana Krivonogikh un attico da far invidia nel cuore di San Pietroburgo in Russia.

A rivelare la proprietà da 400 metri quadri, come detto prima, un hackeraggio dei database di alcune società Yandex Food, specializzata in cibo a domicilio. L'azienda avrebbe infatti ricevuto alcuni ordini a nome della Rozova indirizzati al complesso di lusso di Fontanka 76 nel "Triangolo d'oro", il quartiere d'elite della città. Qui le due donne - ricordiamo che la mamma Krivonogikh era in precedenza la donna delle pulizie dello zar e ora è invece è tra le personalità più ricche del Paese - vivono in un'abitazione dagli interni di design con tanto di centro benessere e piscina privati.

L'edificio è stato costruito dall'azienda tedesca Engel & Voelkers con finiture di design "di fascia alta" con arredi di Roberto Molon in un "stile art déco elegante e leggero". All'interno c'è anche un centro benessere con piscina di 25 metri, piscina calda per bambini, jacuzzi, complesso termale e sala SPA, un fitness club con attrezzature per esercizi e una sala per l'allenamento individuale, una stanza per bambini, ripostigli e parcheggio sotterraneo. Il tutto per un valore di circa 1,7 milioni di sterline, ossia al momento 1,25 milioni. A diffondere la notizia Oleg Yemelyanov, vicinissimo al leader dell'opposizione incarcerato Alexei Navalny. Lo stesso che avrebbe rivelato l'esistenza di diverse proprietà riconducibili a Putin.

