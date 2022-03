Ucraina, la guerra in diretta: "Gazprom sta pensando al blocco totale delle forniture di gas ai paesi ostili"

31 marzo 2022 a

La 36esima giornata di guerra in Ucraina inizia nel segno delle contraddizioni. Dopo gli spiragli di pace di martedì, dai negoziati di Istanbul, nelle ultime ore sono tornati tutti i nodi al pettine. Mosca assicura che la questione Donbass e Crimea "è chiusa", Kiev ribatte che non ci sarà alcuna cessione di sovranità. Come dire: tutto da rifare. Sul campo, però, si registra qualche "alleggerimento". I russi annunciano il cessate il fuoco a Mariupol, e ci sarebbe un parziale ritiro delle truppe da Chernobyl. Il clima è sempre di attesa di qualcosa che possa davvero sbloccare l'impasse diplomatica. Difficile che arrivi domani, 1 novembre, quando Russia e Ucraina riprenderanno i colloqui di pace.



Ore 9.20: "La Russia usa il ricatto della minaccia nucleare"

"Un Paese che usa il ricatto nucleare dovrebbe ricevere sanzioni che mostrano quanto questo ricatto sia distruttivo per chi lo fa". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso che ha fatto in video collegamento al Parlamento australiano in cui di nuovo ha lanciato l'allarme sulla minaccia nucleare da parte della Russia, una minaccia che coinvolge non solo l'Ucraina. "Nessuno sa quale parte del mondo sia al sicuro dalle radiazioni una volta che è stata usata l'arma nucleare", ha affermato.

Ore 9.20: Lavrov-Kuleba, nuovo vertice tra due settimane?

Un nuovo vertice tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, è possibile entro le prossime due settimane. Lo hanno reso noto fonti ufficiali di Ankara, citate dalla Ria Novosti, dopo l'annuncio di un colloquio, avvenuto ieri, tra il ministro turco Mevlut Cavusoglu e i due capi della diplomazia di Mosca e Kiev.

Ore 9.02: Kommersant, Gazprom studia blocco forniture a paesi ostili

Gazprom sta valutando la possibilità di un blocco totale delle forniture di gas ai "paesi ostili" e le conseguenze di tale passo. Lo rivelano fonti al quotidiano russo Kommersant. Il pagamento per le consegne in base ai contratti a lungo termine di Gazprom a marzo deve essere effettuato il 1 aprile. Nessuna presa di posizione ufficiale da parte della società. Sempre secondo quanto rivelato da Kommerzant, il rappresentante del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha commentato tali indiscrezioni limitandosi a ribadire che il processo di pagamento del gas russo in rubli non può comunque essere avviato direttamente il 31 marzo: "Il pagamento e le consegne sono un processo che richiede tempo".

Ore 7.36: Negoziati in videoconferenza l'1 aprile

"I negoziati con la delegazione russa riprenderanno il primo aprile in video conferenza". Lo ha annunciato il responsabile della delegazione ucraina, David Arahamiya parlando la scorsa notte alla televisione.

Ore 7.26: Zelensky, "Russia ammassa truppe nel Donbass per una nuova offensiva"

La Russia sta ammassando le truppe nel Donbass per condurre una nuova offensiva nell'area sud orientale dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. "Ci stiamo preparando, non ci fidiamo di nessuno", ha sottolineato il capo dello Stato, assicurando che l'Ucraina combatterà strenuamente per difendere la propria terra. Inoltre, a suo dire, il ritiro delle truppe russe dalle regioni di Kiev e Chernihiv e la riduzione delle loro attività in questi territori e' una conseguenza degli sforzi delle forze armate ucraine che sono riuscite riconquistare delle posizioni.

Ore 6.24: L'esercito ucraino guadagna terreno a Chernihiv

Le truppe ucraine avrebbero guadagnato terreno sulle unità russe vicino alla città settentrionale di Chernihiv. E' quanto emerge da un video pubblicato sui social media, di cui riferisce la Cnn. Nel video si vedono un certo numero di forze ucraine nel villaggio di Sloboda, a circa 19 chilometri da Chernihiv, e un carro armato russo bombardato e in fiamme. Il villaggio è vitale per gli sforzi ucraini per rompere l'accerchiamento russo della città. L'autenticità delle immagini è stata verificata dalla Cnn.

Ore 6.02: Russia, "cessate il fuoco a Mariupol"

Il ministero della Difesa russo ha annunciato questa mattina un cessate il fuoco locale per consentire l'evacuazione dei civili dalla città portuale assediata di Mariupol, in Ucraina, secondo l'Afp. Un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia, attraverso il porto di Berdiansk controllato dalla Russia, sarà aperto alle 9, ora italiana.

Ore 4.27: Usa, alcune forze russe si sono ritirate da Chernobyl

Alcune forze russe si sono ritirate dal sito nucleare di Chernobyl: lo afferma un alto funzionario della difesa statunitense, come riporta la Cnn. Chernobyl è caduta in mani russe nei primi giorni dell'invasione alla fine di febbraio, innescando i timori che gli standard di sicurezza all'interno della zona possano essere compromessi. Il ritiro arriva mentre una parte delle truppe russe vicino alla capitale Ucraina si è riposizionata.

Ore 1.26: Zelensky a Biden, "ruolo vitale degli Usa"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha descritto un'altra "giornata diplomatica molto attiva" e ha delineato le sue tre priorità chiave: armi per l'Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia e sostegno finanziario per il suo stato. Riferendosi alla sua chiamata con il presidente americano Joe Biden, il leader ucraino ha riferito che la conversazione è stata "molto dettagliata" ed è "durata un'ora". "Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi - ha affermato Zelensky -. Ho detto al presidente Biden quello di cui ha bisogno l'Ucraina. E sono stato il più sincero possibile con lui". "Naturalmente - ha aggiunto Zelensky - ho ringraziato gli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 1 miliardo di dollari e ulteriori 500 milioni di dollari di sostegno diretto al bilancio. E ho sottolineato che questo è un punto di svolta. Ora è particolarmente importante dare una mano all'Ucraina, per mostrare tutto il potere del mondo democratico". Zelensky ha detto ancora: "Carri armati, aerei, sistemi di artiglieria ... La libertà deve essere armata non peggio della tirannia".





