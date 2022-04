Ucraina, le notizie in diretta. Putin-Zelenksy, il capo negoziatore russo parla del faccia a faccia. Odessa sotto un brutale attacco

03 aprile 2022 a

39esimo giorno di guerre: la regione di Kiev non sarebbe più sotto controllo russo. Le forze di Mosca in ritirata fanno emergere gli orrori in alcune città: a Bucha scoperte fosse civili, bimbi usati come scudi umani. Odessa sotto attacco. La possibilità che Papa Francesco visiti Kiev.

Ore 10.20 Capo negoziatore russo: Putin-Zelensky non sono ancora pronti per incontrarsi

Mosca afferma che Putin e Zelensky non sono ancora pronti per incontrarsi a un negoziato. Lo dice il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, su Telegram, laddove spiega che la posizione di Mosca su Crimea e Donbass rimane invariata. La dichiarazione di Medinsky imprime un colpo di freno alle precedenti aperture verbali tra Mosca e Kiev. "La bozza di accordo non è pronta per essere sottoposta a un incontro al vertice. Ripeto e ripeto ancora: la posizione della Russia su Crimea e Donbass resta IMMUTATA", scrive con caratteri maiuscoli

Ore 9.59 Kiev, pronti bus per evacuare Mariupol

Anche oggi, domenica 3 aprile, è stato aperto un corridoio umanitario per evacuare le persone da Mariupol a Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato la vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk, citata da Ukrinform. "Continuiamo a lavorare sull’evacuazione delle persone lungo il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia. Attualmente, ci sono 17 autobus vicino a Berdyansk, 10 per l’evacuazione di Mariupol da Berdyansk. Se gli autobus non passano per la città, chiediamo alle persone di recarsi al posto di blocco all’ingresso della città. Sette bus cercheranno di passare più vicino a Mariupol accompagnati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa", ha concluso

Ore 9.12 Rilasciato il sindaco di Beryslav catturato dai russi il 20 marzo

Il sindaco di Beryslav, Oleksandr Shapovalov, è stato rilasciato dai russi che lo avevano catturato lo scorso 20 marzo. Il sindaco in persona ha confermato la sua liberazione all’emittente Suspilne. "Sono stato rilasciato la scorsa notte, adesso sono a casa. Va tutto bene", ha affermato Dal giorno della cattura di Shapovalov non erano state date notizie sulla sua sorte. Al momento non ci sono altri dettagli su come si sia arrivati alla liberazione.

Ore 9.12 Bombardati depositi di carburanti

Secondo quanto riferito da alcune fonti sui social media, a essere colpiti dai razzi russi a Odessa sono dei depositi di carburante vicino al porto. Non ci sono vittime a Odessa, secondo l'ufficiale del comando operativo "Sud" Vladislav Nazarov, citato da Unian. Kiev ha confermato l'attacco dal cielo

Ore 8.43 Mariupol, ucciso il filmmaker Mantas Kvedaravicius

È stato ucciso sabato a Mariupol all’età di 45 anni e "con una telecamera in mano" il regista e antropologo lituano Mantas Kvedaravicius, lo ha reso noto il collega russo Vitaly Mansky, anima del festival dei documentari Artdocfest di Mosca.

Ore 8.12 Azzardo-Uk, pronto invio missili antinave

Il primo ministro britannico Boris Johnson è intenzionato a inviare all'Ucraina armi contro un attacco dal mare con cui la Russia potrebbe impadronirsi dell'area sud del Paese. Lo conferma il Sunday Times. La Gran Bretagna medita di provvedere Kiev di missili antinave sia per l'impiego contro la flotta russa sia per proteggere Odessa e i centri costieri che al momento sono oggetto di bombardamenti dal mare.

Ore 7.34 Forti esplosioni a Odessa

Forti esplosioni nel cielo di Odessa, colpita vicino al centro verso le 6 del mattino ora locale. Colpiti depositi e raffinerie di petrolio con missili vicino al porto. Diverse colonne di fumo si sono alzate sopra la città dove le sirene di allarme antiaereo hanno risuonato di nuovo a lungo, dopo le prime nel cuore della notte

Ore 4.49 Notte di attacchi, Kiev: abbattuti caccia e missili russi

Tornano a suonare nella notte in Ucraina le sirene che segnalano il percolo di attacchi aerei. L’allarme è scattato alle 4.20 locali in diverse città, tra cui Kiev, Leopoli, Dnipropetrovsk e Odessa. Le autorità ucraine hanno segnalato la presenza di bombardieri russi in volo che potrebbero sganciare ordigni su infrastrutture e insediamenti civili. L’Air Command dell’Ucraina, intanto, rende noto di aver abbattuto otto bersagli aerei dell’aviazione russa nelle ultime 24 ore: quattro missili, due cacciabombardieri Su-34, un elicottero e un drone.

Ore 3.30 Bucha, l'orrore de bambini usati come scudi umani dai russi

Bambini usati come scudi umani dalle truppe russe in ritirata, fosse comuni, vittime civile, con i corpi ritrovati con le mani legate. È un quadro devastante quello che emerge, dopo la liberazione, dalla martoriata città di Bucha. Testimoni accusano i soldati russi di aver usato i bambini ucraini come «scudi umani» sui loro mezzi per proteggere i loro spostamenti durante la ritirata dalla capitale ucraina e in altre zone del Paese. Lo riporta il Guardian.

Ore 1.21 Azov: Sotto assedio a Mariupol ma resistiamo

"Manteniamo ancora Mariupol, ma il nemico ha preso piede in città. Siamo assediati, nessuna risorsa arriva qui ma possiamo resistere a lungo grazie alla nostra motivazione. I problemi principali sono le risorse umane e le armi anticarro". Questa la situazione descritta dal capo di stato maggiore del reggimento Azov, Bogdan Krotevich, dell’assedio della città del sud dell’Ucraina.

Ore 00.24 Kiev, visita Papa Francesco può influenzare corso eventi

Un’eventuale visita di papa Francesco a Kiev può influenzare il corso degli eventi riguardanti il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, in un post su facebook.

