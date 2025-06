Alvaro Vitali, l'accusa della sorella ai funerali: "Stefania ce lo ha portato via"

La sorella ha descritto un cambiamento profondo in Alvaro dopo l’incontro con Corona, definito da lui “l’amore della sua vita”. "Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato. Ci eravamo persi", ha raccontato, sottolineando una distanza sempre più marcata tra l’attore e i suoi affetti originari.

All’uscita dai funerali di Alvaro Vitali, celebrati nella chiesa di San Pancrazio, la sorella dell’attore ha rilasciato dichiarazioni cariche di dolore e rancore contro Stefania Corona, compagna storica dell’ex Pierino del cinema italiano. Con voce rotta e occhi lucidi, ha accusato Corona di aver allontanato Vitali dalla famiglia: "La moglie ce lo ha portato via", ha detto a cronisti, tra cui Fanpage.it.

Secondo la sorella, la relazione con Corona avrebbe creato una frattura insanabile, specialmente negli ultimi tempi, quando Vitali era malato. Ha ricordato un momento di gioia a un compleanno a marzo, seguito però da tensioni: "Lei lo voleva lasciare", ha accusato. Nonostante l’amarezza, i ricordi si fanno più leggeri parlando degli esordi di Vitali. A 17 anni, mentre lavorava in un negozio di lampadari, fu notato da Federico Fellini, che cercava un giovane capace di far ridere. "Alvaro raccontava barzellette, fece ridere Fellini e iniziò tutto", ha detto la sorella, con un misto di orgoglio e nostalgia per il talento del fratello, che da una vita ordinaria approdò al grande schermo.