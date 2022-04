Charlotte Casiraghi, "grave malattia": fuga di notizie dal Principato, di cosa soffre la nipote di Alberto

04 aprile 2022 a

Tutte le attenzioni nel Principato di Monaco sono dedicate a Charlene Wittstock, la moglie di Alberto reduce da un periodo infernale: prima l’infezione gravissima che l’ha bloccata in Sudafrica e costretta a subire diversi interventi chirurgici, poi il ricovero in una clinica specializzata svizzera durato per mesi. Adesso però gira voce che anche Charlotte Casiraghi non stia passando un momento facile.

La secondogenita di Carolina di Monaco, nonché nipote di Alberto, pare che sia in crisi col marito Dimitri Rassam, produttore cinematografico libanese-francese con cui è sposata dal 2019. La 35enne Charlotte, inserita da Vanity Fair tra le donne più eleganti del suo tempo, starebbe destando qualche preoccupazione per il suo stato di salute: non per una malattia come quella di Charlene, ma per una presunta depressione post-parto. Sebbene abbia dato alla luce il secondogenito Balthazar quasi due anni fa, pare che la Casiraghi stia ancora soffrendo un malessere interiore.

Di recente Cahrlotte sembra aver dato forfait ad alcuni impegni di rappresentanza, diminuendo le uscite pubbliche: la casa sarebbe da ricondurre al ritorno della depressione che aveva già sperimentato dopo la nascita di entrambi i suoi figli. Un’altra brutta notizia per il principe Filippo: non solo la moglie, ora anche la nipote pare che abbia dei problemi seri di salute, in questo caso mentale.

