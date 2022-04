Javelin, lo sfregio dei bimbi ucraini nati sotto le bombe a Putin e ai russi

05 aprile 2022 a

Una scelta curiosa quella che alcuni genitori ucraini stanno adottando in questo periodo di guerra. Pare, infatti, che molti bambini nati dopo l'invasione russa siano stati chiamati soprattutto Jan, Javelin e Javelina. Il motivo? Una sorta di omaggio al missile anticarro americano "Javelin", molto utilizzato dai soldati ucraini contro i russi. A riportarlo è stata l'agenzia Ukrinform, che ha citato il ministero della Giustizia di Kiev.

Il ministero ucraino ha spiegato i motivi alla base di questa scelta in una nota: "Per alcuni la guerra, in cui gli ucraini combattono per l'indipendenza e la sovranità del nostro Paese per il secondo mese, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta di un nome per i propri figli". Di esempi ce ne sono parecchi. Sia la nota del ministero che il gruppo Telegram "Ukraine Now", infatti, hanno fatto riferimento al caso di due bambini, un maschio e una femmina, che sono nati a Vinnytsia e Kiev negli ultimi giorni e che sono stati chiamati rispettivamente Jan Javelin e Javelina.

Ma cosa sono i Javelin nello specifico? Si tratta di missili diventati cruciali per la resistenza degli ucraini davanti all'avanzata dell'armata russa. Queste armi hanno "una forza letale capace di penetrare in ogni tank o veicolo sul campo di battaglia. Possono anche abbattere elicotteri", ha spiegato in una recente intervista John Spencer, analista del Madison Policy Forum di New York.

