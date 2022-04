Aereo, si masturba davanti a una passeggera. Oscenità ad alta quota, finisce in disgrazia

06 aprile 2022 a

Un passeggero a bordo di un volo della Southwest Airlines da Seattle a Phonix si è masturbato quattro volte davanti a una donna. "Ho chiesto il permesso prima del decollo", si è poi giustificato. Secondo quanto riporta l'Indipendent l’uomo si sarebbe tirato giù i pantaloni e avrebbe iniziato a toccarsi pochi istanti dopo il decollo per poi addormentarsi. La donna che gli stava seduta accanto, inorridita, si è rivolta all'equipaggio mostrando le foto che aveva scattato con il suo smartphone, quindi è stata spostata in un altro posto.

Dopo l'atterraggio a Phoenix, la donna ha denunciato le oscenità ai funzionari dell'Fbi e ha raccontato appunto che il passeggero si era masturbato almeno quattro volte nella prima ora di volo. Accuse confermate dal protagonista degli atti osceni che ha tentato però di difendersi dichiarando di aver chiesto il permesso alla donna che era seduta accanto a lui prima del decollo.

Lei a quel punto avrebbe alzato le mani, in segno di rassegnazione e sgomento. Ma evidentemente il gesto è stato interpretato come un via libera. L'uomo dunque è stato arrestato per atti osceni ed è stato bandito a vita dai voli nel sud-ovest della compagnia aerea. "La situazione è stata segnalata ai membri dell'equipaggio durante il volo e il comandante ha contattato le forze dell’ordine", ha spiegato la Southwest Airlines che ha inserito il passeggero nella propria no-fly list.

