Angela Merkel sparita, dove l'hanno beccata mentre Putin devasta l'Ucraina: Germania, è un caso

Angela Merkel vuole tenersi fuori dal dibattito che si è aperto in patria e in Europa sulle responsabilità della Germania, durante la sua leadership, rispetto alla dipendenza energetica dalla Russia e all'arrendevolezza davanti all'aggressività militare di Mosca. Il suo successore, il socialdemocratico Olaf Scholz, ha definito l'invasione russa dell'Ucraina "un punto di svolta nella Storia", lanciando un massiccio programma di riarmo militare e una svolta nelle politiche energetiche della Germania, oltre ad autorizzare l'invio di armi a Kiev.

L'ex cancelliera, attualmente in vacanza in Italia, per il momento si tiene ai margini del dibattito pubblico, pur avendo nelle scorse settimane condannato duramente l'invasione russa ed espresso il suo appoggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E tuttavia, Markel ha difeso la posizione assunta in passato, riguardo all'adesione dell'Ucraina alla Nato. Per il momento, ha riferito oggi un suo portavoce, l'ex cancelliera non intende aggiungere altro.

Le sue dichiarazioni scritte "rimangono ancora valide. Quindi, non ci saranno altre dichiarazioni da parte dell'ex cancelliera", ha riferito il portavoce. Al contrario, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che fu ministro degli Esteri tra il 2005 e il 2009 nei governi della Merkel, non si è sottratto dall'ammettere gli errori di giudizio compiuti nei rapporti con Vladimir Putin. L'ex cancelliera, che attualmente si trova a Firenze, farà ritorno in Germania lunedì.

