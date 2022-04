Charlene di Monaco, "scappata con un aereo privato": dove e perché è fuggita la principessa

07 aprile 2022 a

Sebbene abbia lasciato la clinica svizzera da qualche settimana, Charlene Wittstock potrebbe non essere già più nel Principato di Monaco. L’indiscrezione sta facendo il giro del mondo, è riportata da tutti i tabloid e pure dalla rivista australiana Who: c’è la certezza che l’ex nuotatrice olimpica sia partita da sola, imbarcandosi su un aereo privato in direzione di Nizza, in Francia.

La principessa è reduce da anni travagliati: prima il lungo periodo in cui è rimasta bloccata in Sudafrica a causa di una gravissima infezione che ha richiesto diversi interventi chirurgici, poi il ricovero in una clinica specializzata svizzera e adesso il ritorno a casa che sarebbe durato pochissimo. Al momento nessuno è in grado di dire con sicurezza dove si trovi Charlene, che desta molta preoccupazione per quanto è dimagrita negli ultimi tempi: la principessa non sarebbe a Nizza, dove sarebbe soltanto arrivata con l’aereo privato, ma forse in Corsica.

Il motivo di questa fuga sarebbe da ricercare nella crisi matrimoniale di cui tanto si è scritto. Era il 14 marzo quando la principessa ha fatto ritorno a Montecarlo, senza però mai mostrarsi in pubblico. Charlene “può ora continuare la sua convalescenza con sui marito e i suoi figli al fianco”, recitava il comunicato ufficiale di Palazzo Grimaldi. Ma a quanto pare la principessa non è felice con Alberto e ha ottenuto la concessione di vivere lontano da Montecarlo.

