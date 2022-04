Preservativo con spezie piccanti, "ce lo aveva di fuoco": brutale vendetta di Augustah contro il fedifrago

08 aprile 2022 a

a

a

Sta facendo il giro del mondo la curiosa storia di Agustah, una ragazza americana di 29 anni che ha deciso di vendicarsi in maniera molto poco convenzionale del ragazzo che la tradiva. Agustah era convinta di aver trovato l’uomo giusto, con il quale aveva una relazione che andava avanti da due anni: tutto sembrava procedere per il meglio, almeno fino a quando la ragazza non ha scoperto dei preservativi nella macchina del fidanzato.

"Orgia a base di cocaina". Cawthorn, il deputato che terremota il Congresso americano: la confessione

Lui ha minimizzato il tutto, sostenendo che li aveva messi prima ancora che iniziasse la relazione con lei. Agustah però non ci ha creduto e ha iniziato ad avere sospetti, poi confermati da quanto emerso dal telefono del suo fidanzato. “Non gli credevo e sono andata a controllare il suo telefono per scoprire se chattava con un’amica che conoscevo da oltre cinque anni - ha dichiarato la ragazza - avevo il cuore spezzato. Vedere l’uomo di cui mi fidavo e che pensavo fosse diverso tradirmi mi ha ferito e mi ha davvero spezzato lo spirito”. Poi però Agustah ha deciso di farsi forza e di organizzare una vendetta da servire al momento giusto al fidanzato.

Sesso, l'esperto svela tutti i segreti: la dieta per farlo al meglio e gli errori da evitare

Sostanzialmente lo ha colto sul fatto, perché ha messo alcune spezie piccanti nei preservativi utilizzando una siringa. Lui è tornato a casa lamentandosi del dolore e dando la colpa a un gel per la doccia: “Non riuscivo a smettere di ridere, quindi ha capito e mi ha chiesto cosa avevo fatto. Gliel’ho detto e lui ha confessato di avere una relazione con la mia amica”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.