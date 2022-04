Bucha, Ursula Von der Leyen vede i cadaveri: volto sconvolto, il video fa il giro del mondo

08 aprile 2022 a

a

a

Un tour degli orrori a Bucha per Ursula Von der Leyen, prima di incontrare a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E il video del volto sconvolto della presidente della Commissione Ue di fronte ad alcuni sacchi neri che contengono le vittime civili dell'eccidio firmato dall'esercito russo in ritirata ha già fatto il giro del mondo. Molti, per la verità, sono coloro che parlano ignobilmente di "farsa" e "recita", negando alla politica tedesca persino il diritto di restare sbigottiti davanti a tale barbarie. D'altronde, la tesi della "messinscena" è ancora vivissima, sui social, e dunque è forse inutile stupirsi.

"A Bucha l'umanità è stata giustiziata", sono le parole della Von der Leyen in un punto stampa nella cittadina a 30 chilometri dalla capitale, in cui è giunta accompagnata dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell e dal premier slovacco Geger. "E' impensabile quel che è avvenuto qui. Abbiamo visto la crudeltà delle forze di Putin, la sconsideratezza e la freddezza con cui hanno occupato questa città", ha detto. "Qui a Bucha abbiamo visto la nostra umanità giustiziata. Tutto il mondo piange per le persone di Bucha. Vogliono difendere i confini dell'Europa, l'umanità, la democrazia, e siamo con loro in questa lotta importante".

"Io non dico che Toni Capuozzo abbia ragione, ma...": Giuseppe Cruciani, il sospetto da Del Debbio | Video

"Era importante iniziare la mia visita a Bucha. Perché a Bucha la nostra umanità è andata in frantumi", ribadisce Ursula su Twitter. "Il mio messaggio al popolo ucraino: i responsabili delle atrocità saranno assicurati alla giustizia. La vostra battaglia è la nostra battaglia. Sono a Kiev oggi per dirvi che l'Europa è dalla vostra parte", aggiunge. E nel tardo pomeriggio, la conferma. A Kiev, dopo l'incontro con Zelensky, la Von der Leyen accelera consegnando al presidente ucraino una busta, contenente il questionario per l'adesione all'Unione europea. Un primo passo formale, ma soprattutto simbolico: "Io sono profondamente convinta che l'Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia. Noi lavoreremo assieme all'Ucraina per ricostruirla, con investimenti e riforme. E tutto questo formerà il percorso dell'Ucraina verso l'Ue. L'Ucraina fa parte della famiglia europea. Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva (sull'ingresso nell'Ue, ndr). Se lavoriamo assieme potrebbe essere anche una questione di settimane".

"Onestamente, penso di no": Formigli, la bordata contro Toni Capuozzo (senza nominarlo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.