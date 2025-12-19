Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Putin umilia Zelensky: "Perché sta fermo", tremendo sospetto su questo video

venerdì 19 dicembre 2025
Putin umilia Zelensky: "Perché sta fermo", tremendo sospetto su questo video

2' di lettura

"Perché sta fermo sulla soglia? Entra pure!". Vladimir Putin umilia Volodymyr Zelensky conuna battuta. Il presidente russo ha ironizzato sul video in cui il leader ucraino si è ripreso sullo sfondo della stele di Kupyansk per smentire le rivendicazioni di Mosca di aver conquistato la città.

Il conduttore di Linea diretta, il programma in cui Putin fa il bilancio dell'anno in diretta tv, gli ha chiesto se il video non potesse essere un fake. Il leader del Cremlino ha detto di "non seguire queste cose" e ha aggiunto, riguardo a Zelensky: "E' un artista, e anche piuttosto talentuoso. Lo dico senza alcuna ironia". Ma con parecchio sarcasmo, evidentemente. Poco prima Putin aveva riferito infatti che a sud di Kupyansk circa 3.500 soldati ucraini sono circondati "senza possibilità di successo". La stele si trova a un chilometro da Kupyansk, ha fatto notare lo Zar, suggerendo dunque che Zelensky non si fosse spinto oltre proprio per non svelare agli ucraini lo stato critico al fronte.

Le unità delle Forze Armate russe a Kupyansk, ha aggiunto Putin, inizieranno a spostarsi verso ovest dopo aver liberato Kupyansk-Uzlovaya. "Nella regione di Kharkiv, come è noto, la città di Kupyansk è passata sotto il nostro controllo diverse settimane fa. Le nostre truppe hanno il controllo della città, ma non stanno ancora avanzando verso ovest, perché hanno un compito molto importante: eliminare il gruppo sulla riva sinistra del fiume Oskol e riconquistare un altro insediamento, essenzialmente una stazione di smistamento, Kupyansk-Uzlovaya". "Dopodiché - ha concluso -, e questo accadrà senza dubbio, le nostre unità completeranno questa missione di combattimento e si schiereranno anche a ovest". 
 

tag
kupiansk
vladimir putin
volodymyr zelensky
russia
ucraina
kharkiv

Nel Mediterraneo Russia, affondata petroliera della "flotta ombra": la reazione di Putin

Zar in love Vladimir Putin, non solo guerra: "Sì, sono innamorato"

I due leader Zelensky a Varsavia, incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in Ucraina

ti potrebbero interessare

Eliseo, un clamoroso furto: cos'hanno rubato in faccia a Macron

Eliseo, un clamoroso furto: cos'hanno rubato in faccia a Macron

Redazione
Russia, affondata petroliera della "flotta ombra": la reazione di Putin

Russia, affondata petroliera della "flotta ombra": la reazione di Putin

Redazione
Vladimir Putin, non solo guerra: "Sì, sono innamorato"

Vladimir Putin, non solo guerra: "Sì, sono innamorato"

Brigitte Macron finisce in tribunale: gli insulti che le costano caro

Brigitte Macron finisce in tribunale: gli insulti che le costano caro

Lorenzo Cafarchio