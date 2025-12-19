Putin umilia Zelensky: "Perché sta fermo", tremendo sospetto su questo video

"Perché sta fermo sulla soglia? Entra pure!". Vladimir Putin umilia Volodymyr Zelensky conuna battuta. Il presidente russo ha ironizzato sul video in cui il leader ucraino si è ripreso sullo sfondo della stele di Kupyansk per smentire le rivendicazioni di Mosca di aver conquistato la città.

Il conduttore di Linea diretta, il programma in cui Putin fa il bilancio dell'anno in diretta tv, gli ha chiesto se il video non potesse essere un fake. Il leader del Cremlino ha detto di "non seguire queste cose" e ha aggiunto, riguardo a Zelensky: "E' un artista, e anche piuttosto talentuoso. Lo dico senza alcuna ironia". Ma con parecchio sarcasmo, evidentemente. Poco prima Putin aveva riferito infatti che a sud di Kupyansk circa 3.500 soldati ucraini sono circondati "senza possibilità di successo". La stele si trova a un chilometro da Kupyansk, ha fatto notare lo Zar, suggerendo dunque che Zelensky non si fosse spinto oltre proprio per non svelare agli ucraini lo stato critico al fronte.

Le unità delle Forze Armate russe a Kupyansk, ha aggiunto Putin, inizieranno a spostarsi verso ovest dopo aver liberato Kupyansk-Uzlovaya. "Nella regione di Kharkiv, come è noto, la città di Kupyansk è passata sotto il nostro controllo diverse settimane fa. Le nostre truppe hanno il controllo della città, ma non stanno ancora avanzando verso ovest, perché hanno un compito molto importante: eliminare il gruppo sulla riva sinistra del fiume Oskol e riconquistare un altro insediamento, essenzialmente una stazione di smistamento, Kupyansk-Uzlovaya". "Dopodiché - ha concluso -, e questo accadrà senza dubbio, le nostre unità completeranno questa missione di combattimento e si schiereranno anche a ovest".

