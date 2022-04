Supermercati, alimenti con antifurto: negli scaffali russi l'impensabile, è l'effetto-guerra

09 aprile 2022 a

Con la guerra in Ucraina e le sanzioni che ne conseguono, la Russia deve fare i conti con una situazione economica difficile. Da qui la decisione da parte del ministero del Commercio e dell'Industria di lanciare un allarme sui generi alimentari essenziali. Il rischio è infatti la carenza di questi, tanto che stanno circolando in Rete alcune immagini dei supermercati russi che hanno posto un antifurto a burro, formaggi o conserve.

Un'elevata richiesta in Russia è anche quella per lo zucchero. Nelle città infatti si vedono file nei supermercati e vere e proprie zuffe per accaparrarsi le confezioni. L'agenzia Ria Novosti scrive su twitter che "le merci vengono spazzate via prima ancora di raggiungere gli scaffali", allegando un video in cui si mostrano gli addetti di un supermercato distribuire gli alimenti e svuotare le scorte.

Non solo, molte persone sono anche state filmate mentre litigavano. "C'erano scaffali vuoti, niente sale, niente zucchero, niente pasta, niente grano saraceno e solo riso costoso", ha raccontato una donna al Daily Mail. Lei, come tanti altri, è costretta a prendere quello che rimane, nella speranza che la situazione non si aggravi ulteriormente. Una cosa è certa: Stati Uniti e Regno Unito non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro sulle sanzioni a Mosca.

