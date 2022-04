Ucraina, le notizie in diretta. L'esercito russo annuncia: "Livello giallo di minaccia terroristica"

13 aprile 2022 a

Siamo al 49esimo giorno di guerra in Ucraina. La tensione tra Mosca e Kiev non si placa: Volodymyr Zelensky rifiuta la visita del presidente tedesco Steinmeier e gli Stati Uniti promettono nuovi aiuti militari contro Vladimir Putin.

Ore 7.53 - Papa Francesco, la guerra è un sacrilegio, no a spese per riarmo

"Fin dall'inizio del mio servizio come vescovo di Roma ho parlato della Terza guerra mondiale, dicendo che la stiamo già vivendo, anche se ancora a pezzi. Quei pezzi sono diventati sempre più grandi, saldandosi tra di loro", prosegue il Pontefice, "Tante guerre sono in atto in questo momento nel mondo, che causano immane dolore, vittime innocenti, specialmente bambini. Guerre che provocano la fuga di milioni di persone, costrette a lasciare la loro terra, le loro case, le loro città distrutte per aver salva la vita. Sono le tante guerre dimenticate, che di tanto in tanto ricompaiono davanti ai nostri occhi disattenti. Queste guerre ci apparivano 'lontane'. Fino a che, ora, quasi all'improvviso, la guerra è scoppiata vicino a noi". "L'Ucraina", afferma Papa Francesco, "è stata aggredita e invasa. E nel conflitto ad essere colpiti sono purtroppo tanti civili innocenti, tante donne, tanti bambini, tanti anziani, costretti a vivere nei rifugi scavati nel ventre della terra per sfuggire alle bombe, con famiglie che si dividono perché i mariti, i padri, i nonni rimangono a combattere, mentre le mogli, le madri e le nonne cercano rifugio dopo lunghi viaggi della speranza e varcano il confine cercando accoglienza presso altri Paesi che li ricevono con grandezza di cuore".

Ore 7.30 - Respinti sei attacchi russi nelle ultime 24 ore in Donbass

Nel territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk, i soldati ucraini hanno respinto sei attacchi russi nelle ultime 24 ore, hanno distrutto due unità di equipaggiamento automobilistico e tre sistemi di artiglieria nemici: lo ha riferito lo Stato Maggiore ucraino nel suo ultimo bollettino sulla guerra. L'esercito ucraino, in particolare, ha abbattuto un jet russo Su-25 ed ha distrutto due veicoli e tre sistemi di artiglieria russi a Donetsk e Lugansk. La Russia ha anche "ridotto significativamente l'uso dell'aviazione a causa delle condizioni meteorologiche", si afferma nel rapporto.

Ore 7.20 - Russia progetta di colpire acciaieria Azovstal a Mariupol

Le forze russe, si spiega ancora nel bollettino giornaliero ucraino, hanno dichiarato un cosiddetto "livello giallo di minaccia terroristica" nelle regioni confinanti con l'Ucraina e in Crimea. L'aggiornamento ipotizza che questo livello di minaccia sia probabilmente quello che indica l'organizzazione del movimento di equipaggiamento militare, armi e personale in Ucraina.

Ore 6.05 - ministero dell'Interno, oltre 720 morti a Bucha e altri sobborghi

Più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi di Kiev occupati dalle truppe russe e oltre 200 disperse disperse. Lo ha riferito il ministero dell'Interno ucraino, citato da Sky News. A Bucha, il sindaco Anatoliy Fedoruk ha detto che sono stati trovati 403 corpi e che il numero potrebbe aumentare. L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha affermato che sta esaminando quanto accaduto nel distretto di Brovary, che si trova a nord-est. I corpi di sei civili sono stati trovati con ferite da arma da fuoco in uno scantinato nel villaggio di Shevchenkove e si ritiene che le forze russe siano responsabili. La Russia ha negato le accuse.

Ore 5.40 - Zelensky elogia Biden per aver accusato la Russia di genocidio

Fino a questo momento le autorità statunitensi non si erano mai spinte fino al punto di parlare apertamente di genocidio in Ucraina. "Abbiamo assistito ad atrocità, crimini di guerra, ma non abbiamo ancora visto un livello di privazione sistematica della vita del popolo ucraino tale da parlare di genocidio", dichiarava a inizio aprile il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

Ore 2.27 - verso altri 700 milioni in assistenza militare

Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare altri centinaia di milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la cifra sarebbe di circa 700 milioni di dollari con la quale salirebbero a 3 miliardi i fondi stanziati per il paese da Joe Biden da quando ha assunto l’incarico.

